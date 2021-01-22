خالد عكاشة: بايدن سيقدم المساعدة لدول العالم في مواجهة كورونا.. فيديو

قال اللواء خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مواجهة فيروس كورونا سوف تحتل مكان بارز في جهد الأدارة الأمريكية الجديدة.





أضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإدارة الأمريكية الجديدة تستلم عملها في ظل الذروة الثانية لجائحة كورونا، معقبا: «التحدي الأكبر والأبرز الذي سوف يواجه الرئيس الأمريكي بايدن وإدارته هو فيروس كورونا».





وأشار إلي أن أرقام إصابات فيروس كورونا في أمريكا أصحب بالمليون، موضحا أن اللقاحات الموجودة في العالم لم تستطع التصدي لفيروس كورونا سواء في الإصابات أو الوفيات.





وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن قضية فيروس كورونا سوف تكون علي رأس أولويات الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، متابعا انه من الممكن أن تتقدم الإدارة الأمريكية بمساعدة دول العالم في مواجهة جائحة كرورنا.