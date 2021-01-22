حبس موظف اختلق واقعة سرقته بالإكراه للاستيلاء على أموال شركته

قررت جهات التحقيق، حبس موظقف بشركة، 4 ايا م على ذمة التحقيقات، لاتهامه باختلاق واقعة سرقته بالاكراه واستيلائه على مبلغ مالى من الشركة محل عمله اثناء قيامه بشراء بعض الادوات الكهربائية للشركة لوجود خلافات مع مالكها.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عن نشاط المتهم.





ونجح رجال مباحث القاهرة فى كشف ملابسات إختلاق واقعة تعرض موظف بشركة للسرقة بالإكراه .





تلقى قسم شرطة الموسكى بلاغا من كهربائى بإحدى الشركات ومدير مالى بذات الشركة وقرر الأول بأنه حال تواجده بدائرة القسم لشراء بعض الأدوات الكهربائية لصالح الشركة عمله ، إصطدمت به إحدى السيارات وترجل منها بعض الأشخاص قاموا بإصطحابه بالسيارة بدعوى إسعافه بإحدى المستشفيات ، إلا أنه فوجئ بقيامهم بالتوجه لإحدى الدروب الجبلية بالمقطم ، وتهديده بأسلحة بيضاء والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته بجروح باليدين والإستيلاء منه على مبلغ مالى خاص بالشركة عمله ولاذوا بالفرار ، وعقب ذلك توجه إلى إحدى المستشفيات لتوقيع الكشف عليه "دون تحرير تقرير طبى بحالته" وقام بالإتصال بالثانى لإخطاره بالواقعة وحضرا للإبلاغ.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة الواقعة، وبمناقشته أقر بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين مالك الشركة عمله لعدم تسليمه مستحقاته المالية المتأخرة ، فأختمرت فى ذهنه فكرة الإستيلاء على المبلغ المالى عقب إستلامه من الشركة لشراء أدوات كهربائية.



