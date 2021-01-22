أخبار التوك شو.. أبو العينين: البرلمان يقدر القوى الناعمة ويدعم طاقات الإبداع.. الصحة: أخبار سارة بشأن لقاح كورونا .. رئيس "قناة السويس": حققنا ثالث أكثر إيرادات بالتاريخ

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي:







عرض الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بخصوص الفن، بعد أن أخطأ أحد النواب فى القوى الناعمة "الفن المصري".

ووجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للفنانين والمثقفين المصريين لما قدموه لمصر، مؤكدا أنهم القوى الناعمة التى قدمت لنا وستقدم الكثير والكثير من الأعمال التاريخية والخالدة.









قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه تم التعاقد مع التحالف الدولى للأمصال لتوفير لقاح كورونا ، وهذه المنظمة ستبدأ في مد مصر فى الربع الأول من هذا العام، وهذا سيسد 20% من احتياجاتنا، وأيضا تعاقدنا مع الشركات المختلفة، فلدينا جرعات ليست قليلة، ولكننا ننتظر".

وأضافت هالة زايد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم عيسى في برنامج " حديث القاهرة " المذاع على قناة " القاهرة والناس": "هنا ك تحد فى الانتاج، وتحد فى الدول المنتجة، فبعض الدول فى المنطقة أعلنت أنها لن تستطيع أن تعطى مواطنيها اللقاحات بسبب عدم تحديد التوقيتات".









أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن إيرادات قناة السويس لعام 2019/2020 كانت فوق التوقعات بالرغم من وباء كورونا، لافتا إلى أنهم حققوا ثالث أعلى إيراد فى تاريخ قناة السويس وثاني أعلى حمولة في تاريخها.

وأضاف ربيع خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد: "كنا نعلم التأثير الذي حدث منذ ديسمبر 2019 على حركة التجارة العالمية والنقل البحري.

بكري للرئيس: أبناؤك في الحديد والصلب يوجهون إليك النداء لإنقاذ الشركة

وجه الإعلامي مصطفى بكري رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره الحكم والمرجع الأساسي، قائلا إن أبناءك في الحديد والصلب ينتظرون قرارك ووجهوا إليك النداء بإنقاذ هذه الشركة العظيمة.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن هناك محالات تتم لعرقلة مسيرة الشركة، مشيرا إلى انه يتم أيضا في عدد من الشركات الوطنية الأخرى لتصدير أزمات وتصفيتها.

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للأطقم الطبية عن كورونا| تفاصيل

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الفترة المقبلة سيتم التطعيم ضد فيروس كورونا، موضحًا أن وزارة الصحة حددت الفئات التى ستتلقى اللقاح فى البداية من الاطقم الطبية.

وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مصر الأصل " المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامي أحمد فايق، أن التطعيم سيكون قبل نهاية الشهر الحالي، مؤكدا أن اللقاحات الخاصة بكورونا آمنة، وأن هيئة الدواء المصري اعتمدت اللقاح الصيني.



علق الكابتن حازم إمام عضو مجلس النواب، على فوز النادي الأهلى اليوم على المقاولون العرب، وقال "فريق المقاولون ماكنش مصدق أنه جاب جونين فى الشوط الأول.. ودخل حازم فى حالة ضحك على الهواء قائلا الأهلى رجع المركز الأول".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" من تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة " دي إم سي": أن فريق المقاولون قدم شوط أول مميزا، ولكن الشوط الثانى لم يقدم شيئا.





نشبت مشادة كلامية على الهواء بين الدكتور زاهى حواس، خبير الآثار ووزير الآثار الأسبق، والدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بسبب فتوى الأخير بتحريم استخراج وعرض مومياوات المصريين القدماء فى المتاحف.



وقال الدكتور زاهى حواس، في مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، "نحن لا ننبش القبور نحن علماء نحاول استخراج التوابيت لترميمها، ونحافظ عليها من التحلل، فنحن نعيد أمجاد هؤلاء العظماء، ولن نعرض المومياوات بطريقة مثيرة.





