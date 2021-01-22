ورشة عمل كتابة الخطة البحثية «أونلاين» بعين شمس

قال الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس ان المركز نظم ورشة عمل كتابة الخطة البحثية "أونلاين" باعتماد جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار AEC2001 والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT.





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وأضاف السعيد، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المتدرب يحصل على شهادة باللغة العربية معتمدة بختم النسر من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة AEC2001 والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT وإمكانية الحصول على الشهادة المعتمدة باللغة الإنجليزية.





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وأشار السعيد إلى أن الورشة سوف تعقد أونلاين عبر برنامج ZOOM، يوم الإثنين الموافق 1 فبراير 2021 من الساعة 6 : 9 مساءً.





أعلن الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العليا لمكافأة النشر الدولى بالجامعة عن فتح باب التقدم للدفعة 28 من مكافأة النشر الدولي، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين قاموا بنشر أبحاث دولية خلال الستة شهور الماضية، وتستمر فترة التقدم حتى 31 / 1/ 2021.

ويمكن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الراغبين فى التقدم بأبحاثهم من خلال الرابط التالي : ‏http://asu.edu.eg/ar/11/page







