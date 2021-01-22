تغريم ١١٠ مواطنين لعدم ارتدائهم الكمامة في الأقصر

شنت رئاسة مركز ومدينة القرنة غرب الاقصر برئاسة العميد علاء عبد الجابر، عدة حملات متتالية خلال الأسبوع الماضي، لتحقيق الانضباط بالشارع والتأكيد من تطبيق الاجراءات الاحترازيه لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.
وأسفرت الحملات عن ضبط ١١٠ فرد بدون الكمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة(50جنيه).
كما تم غلق ٦ مقاهى لعدم اتخاذ الاجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد بين المواطنين وتقديم الشيشة ، وتم الغلق ومصادرة عدد ١١ شيشة.
وتحرر عدد ٥٥ محضر اشغالات و٤١ محضر ادارة محال بدون ترخيص و ٢٧ محضر نظافة.
وفيما يخص منظومة التقنين تم تحرير 17عقد ابتدائي وانهاء إجراءات 5عقود بانتظار دفع 25%وتحرير العقد.
وتم رصد 7حالات التعدى بالبناء على أراضى زراعية وأملاك دولة وازالتها فى المهد.
ووصلت نسبة طلاء الواجهات باللون الموحد(البيج الفاتح ) إلى 88%.
وفي سياق متصل، تم متابعة أعمال النظافة اليومية والمشروعات تحت التنفيذ من رصف ومياه وصرف صحى وكهرباء.
شارك فى الحملات نائبا رئيس المدينة حجازي النحاس، ومصطفي جبريل ورؤساء القرى وادارات الاشغالات ورخص المحلات والنظافة والمتابعة الميدانية والحمله الميكانيكية .
وشدد رئيس المدينة علي استمرار الحملات وضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ومراعاة مسافة التباعد بين المواطنين.