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محافظات

تغريم ١١٠ مواطنين لعدم ارتدائهم الكمامة في الأقصر

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:13 ص
حملات متتالية
حملات متتالية
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شمس يونس
شنت رئاسة مركز ومدينة القرنة غرب الاقصر برئاسة العميد علاء عبد الجابر، عدة حملات  متتالية خلال الأسبوع الماضي، لتحقيق الانضباط بالشارع والتأكيد من تطبيق الاجراءات الاحترازيه لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الحملات عن ضبط ١١٠ فرد بدون الكمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة(50جنيه).

كما تم غلق ٦ مقاهى لعدم اتخاذ الاجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد بين المواطنين وتقديم الشيشة ، وتم الغلق ومصادرة عدد ١١ شيشة.
وتحرر عدد ٥٥ محضر اشغالات و٤١ محضر  ادارة محال بدون ترخيص و ٢٧ محضر نظافة.
وفيما يخص منظومة التقنين تم تحرير 17عقد ابتدائي وانهاء إجراءات 5عقود بانتظار دفع 25%وتحرير العقد.

وتم رصد 7حالات التعدى بالبناء على أراضى زراعية وأملاك دولة وازالتها فى المهد.
ووصلت نسبة طلاء الواجهات باللون الموحد(البيج الفاتح ) إلى 88%.

وفي سياق متصل، تم متابعة أعمال النظافة اليومية والمشروعات تحت التنفيذ من رصف ومياه وصرف صحى وكهرباء.

 شارك فى الحملات نائبا رئيس المدينة حجازي النحاس، ومصطفي جبريل ورؤساء القرى وادارات الاشغالات ورخص المحلات والنظافة والمتابعة الميدانية والحمله الميكانيكية .
وشدد رئيس المدينة علي استمرار الحملات وضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ومراعاة مسافة التباعد بين المواطنين.
تغريم ١١٠ مواطنين لعدم ارتدائهم الكمامة في الأقصر
تغريم ١١٠ مواطنين لعدم ارتدائهم الكمامة في الأقصر
تغريم ١١٠ مواطنين لعدم ارتدائهم الكمامة في الأقصر
تغريم ١١٠ مواطنين لعدم ارتدائهم الكمامة في الأقصر
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