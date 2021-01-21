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توك شو

مزارع الإنتاج الحيواني النموذجية تحقق نجاحات غير مسبوقة.. تفاصيل

الخميس 21/يناير/2021 - 11:55 م
مزارع الإنتاج الحيواني
مزارع الإنتاج الحيواني
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التوك شو
قال أحمد صفوت خبير الزراعي في شئون الثروة الحيوانية إن منظومة إنشاء نماذج من المزارع متكاملة للإنتاج الحيواني في مصر حققت نجاحات ملموسة، بل وساهمت في تسويق الإنتاج بأعلى جودة وبسعر منافس داخل السوق المحلية.

وأضاف صفوت خلال حواره مع الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن دورة تسمين العجول تستمر من 6 أشهر إلى عام ، كما انه من الضروري أن يتم إنشاء نظام خاص لتسويق منتجات اللحوم بأعلى جودة وبسعر تنافسي، لافتا إلى أن هذا النظام يساهم في إنتاج الألبان وتصنيع الأجبان المختلفة والتسويق لها اعتماده على جودة منتجاته.

من جانبه قال الإعلامي محمد غانم إن الدولة أطلقت مشروع تطوير القرى المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخصصت 500 مليار جنيه للمشروع لتطوير 30% من قرى مصر بما يشمل 4300 قرية في 22 محافظة. 

وأضاف أن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية.ينفذ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستفيد منه 18 مليون مواطن في 22 محافظة، لافتا إلى ضرورة تكوين لجان من أهالي القرى لتحديد احتياجاتهم من المياه والصرف الصحى والكهرباء. 

وأوضح غانم أن خطة تطوير القرى يجب ان تنفذ من داخل القرى لمعرفة احتياجات كل قرية ، خاصة وان هناك قرى تمتاز بصناعات يدوية بجودة عالمية وتصدر منتجاتها لأسواق أوروبا مثل قرية طلسا الملاء التي تعمل بالكامل على زراعة نبات الجورانيوم هو نبات العطر وتصدره لكل دول العالم ، لافتا إلى إنها تحتاج لمنطقة صناعية لتوفير فرص عمل جيدة.
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