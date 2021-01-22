ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رسالة ماجستير تناقش دور الفضائيات المصرية في مواجهة القنوات المعادية.. صور

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:45 ص
الباحثة الإعلامية
الباحثة الإعلامية إلهام صلاح عبد المولى
Advertisements
محمود زيدان
حصلت الباحثة الإعلامية إلهام صلاح عبد المولى، على درجة الماجستير من كلية الآداب بجامعة المنصورة، بتقدير ممتاز، مع التوصية بالطبع على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات والمراكز البحثية.

وجاءت رسالة الباحثة، تحت عنوان "دور الفضائيات المصرية الحكومية والخاصة في مواجهة القنوات التليفزيونية المعادية وتصحيح المعلومات المغلوطة لدى الجمهور.. دراسة تطبيقية".

وضمت لجنة الحُكم والمناقشة، كلًا من، الدكتورة أسماء الجيوشي مختار، أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بكلية الآداب جامعة المنصورة، "مشرفًا ورئيسًا"، والدكتور تامر الشرباصي الراجحي، أستاذ علم الاجتماع المساعد بمعهد الخدمة الاجتماعية بالمنصورة، "مناقشًا وعضوًا"، والدكتور وليد العشري إبراهيم علي، أستاذ الإعلام المساعد بقسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة طنطا، "مناقشًا وعضوًا".

جدير بالذكر أن المناقشة عُقدت في إحدى قاعات كلية الآداب بجامعة المنصورة، في إطار الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، والدكتور محمود الجعيدي، عميد الكلية.
رسالة ماجستير تناقش دور الفضائيات المصرية في مواجهة القنوات المعادية.. صور
رسالة ماجستير تناقش دور الفضائيات المصرية في مواجهة القنوات المعادية.. صور
رسالة ماجستير تناقش دور الفضائيات المصرية في مواجهة القنوات المعادية.. صور
رسالة ماجستير تناقش دور الفضائيات المصرية في مواجهة القنوات المعادية.. صور
رسالة ماجستير تناقش دور الفضائيات المصرية في مواجهة القنوات المعادية.. صور
رسالة ماجستير تناقش دور الفضائيات المصرية في مواجهة القنوات المعادية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دور المواقع الصحفية في تغطية انتخابات الرئاسة المصرية.. رسالة دكتوراه بجامعة المنصورة

مناقشة رسالة ماجستير في البلاغة والنقد بـ جامعة كفر الشيخ.. اليوم

إدراك الشباب الجامعي للانحرافات المجتمعية بالدراما المصرية.. رسالة ماجستير بـ آداب المنصورة

جامعة المنصورة تناقش رسالة ماجستير حول الانحرافات المجتمعية بالأعمال الدرامية.. صور

دور الفضائيات المصرية الحكومية والخاصة في مواجهة القنوات المعادية.. رسالة ماجستير بـ آداب المنصورة

دور الفضائيات المصرية في مواجهة القنوات المعادية.. رسالة ماجستير في جامعة المنصورة

ترشيحاتنا

وزير قطاع الأعمال عن تطوير شركة الحديد والصلب: خطوة لا يقدم عليها إلا "أرعن"

طريقة عمل جاتوه.. خطوة بخطوة

الصحة تعلن موعد تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا

العسل والقرفة.. دراسة تكشف عن مزيج طبيعي يعالج جميع الأمراض

شاهد.. ياسمين عبد العزيز بفيديو كوميدي مع إيمان السيد

إيقاف مصطفى محمد والشحات.. الكاف يعلن 4 عقوبات قاسية على الأهلي والزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خسر 5 آلاف جنيه.. امرأة تنتقم من حبيبها الخائن بحيلة مفاجئة «أونلاين»

السود أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. دراسة تكشف السر

بسبب بكائها المستمر.. أب يلحق إصابات مميتة برضيعته ذات الـ5 أشهر