رسالة ماجستير تناقش دور الفضائيات المصرية في مواجهة القنوات المعادية.. صور

حصلت الباحثة الإعلامية إلهام صلاح عبد المولى، على درجة الماجستير من كلية الآداب ب جامعة المنصورة ، بتقدير ممتاز، مع التوصية بالطبع على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات والمراكز البحثية.





وجاءت رسالة الباحثة، تحت عنوان "دور الفضائيات المصرية الحكومية والخاصة في مواجهة القنوات التليفزيونية المعادية وتصحيح المعلومات المغلوطة لدى الجمهور.. دراسة تطبيقية".





وضمت لجنة الحُكم والمناقشة، كلًا من، الدكتورة أسماء الجيوشي مختار، أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بكلية الآداب جامعة المنصورة، "مشرفًا ورئيسًا"، والدكتور تامر الشرباصي الراجحي، أستاذ علم الاجتماع المساعد بمعهد الخدمة الاجتماعية بالمنصورة، "مناقشًا وعضوًا"، والدكتور وليد العشري إبراهيم علي، أستاذ الإعلام المساعد بقسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة طنطا، "مناقشًا وعضوًا".



