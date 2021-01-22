"المهمة الصعبة".. ممرضة تتطوع لتغسيل موتى كورونا في القناطر.. شاهد

تغسيل الراحلين عن الدنيا قبل مواراتهم الثرى أمر جلل، فأنت أمام أصعب حقيقة: الموت ، ويزداد الأمر صعوبة عند التعامل يوميا مع جثامين موتى فيروس كورونا المستجد، وكل ما يثيره الوباء من مخاوف ، في ظل انتشار فيروس كورونا واجتياحه العالم، وحصاده للملايين من الأرواح ظهرت استغاثات من نوع مختلف، حيث لم يجد الكثير من الناس من يجهز موتاهم لمثواهم الأخير خاصة وأن معظم من يمتهنون هذه المهنة يرفضون تغسيل موتى كورونا ما دفع سماح جعفر "ممرضة" بتغسيل جميع المتوفين بفيروس كورونا، سواء داخل المستشفيات العامة أو الخاصة أو بالمنازل.





وتقول سماح في حديثها مع موقع " صدى البلد " : أن الهدف الرئيسي هو تكريم من صارعوا المرض بسبب فيروس كورونا، وتغسيلهم بكامل الضوابط الشرعية والاحترازاية معا، حتى يتم تسليم جثامينهم المُعقمة لسيارة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة المصرية ليدفنوا في مقابر عائلاتهم .









وأضافت : إنها كانت متطوعة منذ بداية انتشار فيروس كورونا العام الماضي لتركيب أجهزة التنفس الصناعي لمرضى كورونا وإعطائهم حقن العلاج وتركيب المحاليل وغيرها، وأثناء تصفحها مواقع التواصل الاجتماعي قابلت منشورات لبعض الأشخاص يبحثن عن مغسلات لأمهاتهم ولم يوافق أحد على ذلك، ومن يوافق يطلب مبالغ كبيرة لا يستطيعون تدبيرها ، ومن هنا بدأت التفكير فى الأمر و اتخاذ قرار أن أقوم بهذه المهمة ابتغاء الأجر والثواب.





و أشارات سماح : قمت بتغسيل 150 حالة بالقناطر ومحيطها ومنهم حالتين سافرت لهم محافظة المنوفية، كذلك فى محافظة الجيزة ، لافتا غالبا ما أكون أثناء تجهيز المتوفاة بمفردي فحتى أقرب الأقربون يخافون من المشاركة حتى لا ينقل لهم الفيروس ، مؤكدا اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية للحماية من كورونا، من كمامات وملابس واقية ودروع الوجه الطبية، وبدلة خاصة بهذا الغرض وهي من المشمع، كما ارتدي قفازات مطاطية ثقيلة وحذاء بلاستيكي .









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