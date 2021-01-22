إضاءة جديدة من تركي آل شيخ لإستاد الهلال ولجنة التطبيع تتقدم بشكرها

أبلغ المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الفخري لنادي الهلال، رئيس وأعضاء لجنة التطبيع بوصول وفد من مهندسين إسبان يتبعون لكبرى الشركات الإسبانية العالمية المتخصصة في إضاءة الملاعب والاستادات الرياضية.





وذلك للبدء في عملية مسح شامل لإستاد الهلال والبدء فورًا في عمليات إحلال و تجديد الإضاءة بملعب إستاد الهلال، لتكون طبقًا للمواصفات العالمية التي حددها الفيفا والكاف ليكون الملعب جاهزًا لاستضافة المباريات ليلا.





ومن جانبه قابل مجلس إدارة الهلال هذه المبادرة العملاقة بأسمى معاني الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي لما ستحدثه من إضافة للبنية التحتية خدمة لفريق الهلال بصفة خاصة وللفرق السودانية بشكل عام.