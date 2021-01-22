بروتوكول تعاون بين مديرية الأوقاف وجامعة الوادي الجديد لتدريب الأئمة والواعظات

شهد فضيلة الشيخ محمود شاهين مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد يوم الأربعاء بمقر الجامعة بالمبنى الإدارى توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف الوادي الجديد والجامعة بشأن تدريب الأئمة والواعظات، بمحافظة الوادي الجديد.





وأشار فضيلة الشيخ محمود شاهين مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد إلى أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من البروتوكولات التي توقعها وزارة الأوقاف مع عدد من الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لتدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم ، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يتضمن دورات متتابعة في مجالات :اللغة العربية وآدابها ،الإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع وبناء المهارات الإعلامية.





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وأضاف مدير عام الأوقاف ان البروتوكول يهدف الى الدمج والتواصل المجتمعي للسادة الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي.





من جانبه أشاد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد بدور وزارة الأوقاف في الارتقاء بالأئمة والدعاة ، مؤكدًا أن التدريب يتم بمقر الكليات التابعة لجامعة الوادي الجديد مع توفير عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس المتميزين في كل مجال وتخصص من المجالات التي اشتمل عليها البروتوكول.





وفي ذات السياق بعـث الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد ببرقيـة تهنئـة إلى السيد اللواء محمود توفيق وزيرالداخلية بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة جاء فيها " يسعدنى أن أبعث لكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أساتذة وأعضاء هيئات التدريس والأجهزة المعاونة والعاملين والطلاب بجامعة الوادى الجديد بأسمى آيات التهنئة والتمنيات لكم وجميع رجال الشرطة بدوام التوفيق بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الذى يمثل علامة فارقة فى تاريخ مصرنا المحروسة ونموذج للتضحية والفداء.





وأكد رئيس جامعة الوادي الجديد اعتزازه بالدور العظيم الذى يقوم به رجال الشرطة الشرفاء على حفظ الأمن فى ربوع مصر المحروسة داعيا المولى عز وجل أن يوفقكم ورجالكم البواسل في تحقيق الأمن للبلاد وأن يسدد خطاكم فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و أن يرحم شهداء الوطن الغالى من رجال القوات المسلحة والشرطة .





كما بعث رئيس جامعة الوادى الجديد برقية تهنئة للواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادى الجديد والقيادات الأمنية بالمحافظة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة مقدما رئيس الجامعة الشكر لمدير الأمن والسادة الضباط والافراد والمجندين الشكر على مجهوداتهم فى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين بالوادى الجديد والتى تمثل 44% من مساحة مصر.



