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رياضة

نجم منتخب ألمانيا يكشف سر الهزيمة أمام إسبانيا في كأس العالم لليد

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:42 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
قال فابيان بوم لاعب منتخب ألمانيا: "قدمنا مباراة جيدة رغم الخسارة لكن هناك 10 دقائق لم نكن في أفضل حالاتنا خلالهم وكانت إسبانيا تمتلك الهدوء وعادت للمباراة وأنهت اللقاء بشكل مميز".

وحقق  منتخب إسبانيا  فوزا هاما على ألمانيا بنتيجة 32-28 ضمن مباريات الدور الرئيسي للمجموعة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة في بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة  "التأخر بفارق 6 أهداف أمام إسبانيا في الشوط الثاني صعب علينا المهمة في العودة للقاء، وبعد التقدم عليهم بفارق 3 أهداف في بداية الشوط الثاني وكانت لدينا فرصة قتل المباراة لكن الأخطاء التي ارتكبناها تسببت في عدم حسم اللقاء لصالحنا".


بينما أكد أنخيل فيرنانيدز بيريز لاعب إسبانيا: "الأهم لنا الآن هو الفوز على أوروجواي في المواجهة المقبلة وحسم التأهل لربع النهائي، فالمواجهات المقبلة هي الأهم لنا من أجل تحقيق هدفنا".

وقال جوهانس بيتر حارس ألمانيا: "لعبنا مباراة جيدة خاصة في الشوط الأول وكنا نريد العودة في الشوط الثاني لكن إسبانيا حسمت اللقاء، والآن لدينا مباراتين نطمح في الفوز بهم".
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