قد الفراق لتامر حسني تحقق ٧ ملايين ونصف مشاهدة

حققت اغنية قد الفراق للفنان تامر حسني ٧ ملايين ونصف مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية.

وأحيا الفنان تامر حسني، حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا بمصر بأغنية جديدة "ارفع ايدك".





وحققت أغنية "ارفع إيدك" للنجم تامر حسنى في أول يوم، وهى الأغنية الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة 3 ملايين و600 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة، عبر القناة الرسمية لتامر حسنى على موقع "يوتيوب".



