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بين الناس

أهالى قرية السلامية بقنا يطالبون بتركيب أعمدة إنارة حفاظا على أرواح الأهالي

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ظلام دامس تشهده قرية السلامية التابعه لمركز ومدينة نجع حمادى محافظة قنا ، مما يثير الرعب والخوف والقلق في نفوس أهالي القرية ويعرض حياتهم للخطر.    
 
ويقول الأهالى فى رساله بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : نعانى أشد المعاناه من عدم تواجد أعمدة إنارة بالمنطقة وعند دخول الليل تتحول إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى رئيس الوحدة المحلية بالسلامية لعرض الأزمة والمشكلة عليه ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن".

وأضافوا : أن الأمر يتسبب في فزع الأهالي، خاصة مع اقتراب الليل بجانب عدم القدرة على التنقل خوفا من التعثر فى الطريق ، علما بأن هذا المكان وقع فيه العديد من الحوادث الاصدام من قبل الخارجين عن القانون ، وسرقات بالاكراه لافتين إلى أن مطالبهم ليس كبيرة أو بمعجزة، حتى تتأخر كل هذه السنوات ولا أحد يستجيب لهم .

  
وأشاروا : سبق وأن تقدمنا بالكثير من المطالب، والتوجه إلى رئيس الوحدة المحلية للشكوى من عدم وجود اعمدة انارة فى القرية، ولكن دون جدوى، مطالبين محافظ قنا بالتدخل والعمل على تركيب أعمدة إنارة لإضاءة المنطقة حفاظًا على سلامة سكان المنطقة والمارين بيها .

وأشار إلى أن الأمر يتسبب في فزع الأهالي، خاصة مع اقتراب الليل بجانب عدم القدرة على التنقل خوفا من التعثر فى الطريق أو الاحتكاك بالخارجين عن القانون أو التعرض لحوادث سيارات.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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