ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد شريف يشارك جمهوره بصورة له مع السولية.. شاهد

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:44 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر محمد شريف نجم النادي الأهلي صورة له مع عمرو السولية من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وحات الصورة على اعجاب كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى : ربنا يكرمك في اللي جاي  - ان شاءالله تكون هداف الدورى باذن الله - استمر يا نجم مصر. 

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ريمونتادا مثيرة وحصد ثلاث نقاط غالية أمام ضيفه المقاولون العرب، بعد أن كان متأخرا فى النتيجة بهدفين دون رد مع نهاية الشوط الأول ، ليعود ويفوز 3-2، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الأهلي "WE" السلام، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز .

افتتح التسجيل نادي المقاولون العرب عن طريق باسم علي ، قبل أن يضاعف النتيجة للذئاب اللاعب سيف الدين الجزيري ، بعدها قلص طاهر محمد طاهر النتيجة للنادي الأهلي قبل أن يدرك التعادل للمارد الأحمر اللاعب محمد شريف ، بعدها سجل هدف الفوز وحصد النقاط الثلاث عن طريق محمد مجدي أفشة.  

الفوز رفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 20 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، فى انتظار ما ستسفر عنه مباراة الزمالك وأسوان فى نفس الجولة ، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة فى المركز الحادي عشر .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي المثير على المقاولون العرب

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والمقاولون فى الدوري .. فيديو

ليست أخلاق إعلامي.. ميدو يتعرض لهجوم شديد بعد سخريته من علي لطفي

عشان يرجع لمستواه.. إبراهيم سعيد يعلق على أداء حسين الشحات أمام المقاولون

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاولون العرب

هاشتاج القاضية ممكن يتصدر تويتر بعد فوز الأهلي على المقاولون في الدقائق الأخيرة

ترشيحاتنا

داعش يعلن مسئوليته عن تفجيرات بغداد

فيديوجراف.. قصة الطفل الذي يحمله الرئيس بايدن ليلة التنصيب

وضعت كاميرا مراقبة.. سيدة تتألم أثناء النوم وتكتشف السر الصادم

مصرع 6 سوريين من أسرة واحدة في حادث على صحراوي بني سويف

العسل والقرفة.. دراسة تكشف عن مزيج طبيعي يعالج جميع الأمراض

الهلال يكمل اتفاقه مع اللاعب السنغالي إبراهيما نداي لمدة موسمين ونصف

Advertisements

إيقاف مصطفى محمد والشحات.. الكاف يعلن 4 عقوبات قاسية على الأهلي والزمالك

ليست أخلاق إعلامي.. ميدو يتعرض لهجوم شديد بعد سخريته من علي لطفي

الحكم نجم اللقاء.. خالد الغندور يعلق على فوز الأهلي أمام المقاولون

أخبار النادي الأهلي.. عقوبات قاسية على حسين الشحات.. ريمونتادا قوية أمام المقاولون.. موعد جديد لمواجهة المريخ السوداني

نجم الأهلي: محمد شريف يشبه نيمار.. ورفض ملايين من أوروبا والخليج من أجل الأهلي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام بيرنلي

الـVAR مهدد بالإلغاء.. الشركة المسئولة تلوح بالرحيل بسبب صيغة التعاقد

بالمستندات كما انفرد صدى البلد.. لاعبو يد الزمالك يتقدمون بشكوى رسمية لـ الاتحاد

نلعب كل 3 أيام.. كلوب يوضح سبب استبعاد صلاح من التشكيل الأساسي لليفربول أمام بيرنلي

عماد النحاس بعد هزيمة المقاولون بثلاثية: لا تطمع أمام الأهلي

بهذا الإجراء| خبير لوائح: الزمالك قادر على تخفيف عقوبة إيقاف مصطفى محمد

الكاف يعلن إيقاف أحمد الشيمي لاعب المقاولون 6 مباريات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كم من الوقت تستغرق أعراض فيروس كورونا؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 22 - 1 - 2021 مهنيا وصحيا وعاطفيا

دول أمريكا الجنوبية تستخدمه.. دواء للطفيليات يعالج عدوى كورونا