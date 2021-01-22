أهالي قرية الهيشة البحرية في قنا يطالبون بتوصيل شبكة صرف صحى

مأساة يعيشها أهالي قرية الهيشه البحريه التابعة لمركز نجع حمادى محافظة قنا ، بسبب عدم وجود صرف صحي في منازلهم .

ويقول ماجد سعيد محمود في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : نعانى نحن سكان قرية الهيشة البحرية من عدم وجود صرف صحى داخل القرية والاعتماد فقط على الطرنشات التى تسربت منها مياه الصرف الصحى منها أسفل المنازل مما أدى لظهور التصدعات والتشققات فى كثير منها فضلا عن تسربها إلى مياه الشرب .





وأضاف أن عدم وجود صرف صحي في المنطقة يؤدي الى مشاكل تسرب المياه من الحفر الصحية ويجعل البيئة اكثر تلوثًا، وغالبًا ما تحدث خلافات بين المواطنين على خلفية تسرب المياه الجوفية من حفر البعض الى أراضي البعض الاخر.





وأوضح ان عدم وجود صرف صحي في المنطقة يؤدي أيضًا الى تلوث المياه الجوفية مما يعرض الأهالي الى أمراض خطيرة ناتجة عن استعمال هذه المياه للشرب والاستعمال المنزلي ، و استغاثنا بكل المسؤولين، لكن دون جدوى"، مناشدا المسئولين العمل على حل المشكلة رحمة بالأهالي من أمراض التي أصابتهم بسبب تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي.





وناشد المسئولين العمل على حل المشكلة رحمة بالأهالي من أمراض التي أصابتهم بسبب تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي.





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