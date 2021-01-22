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بين الناس

أهالي قرية الهيشة البحرية في قنا يطالبون بتوصيل شبكة صرف صحى

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
مأساة يعيشها أهالي قرية الهيشه البحريه التابعة لمركز نجع حمادى محافظة قنا ، بسبب عدم وجود صرف صحي في منازلهم .
ويقول ماجد سعيد محمود في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" :  نعانى نحن سكان قرية الهيشة البحرية من عدم وجود صرف صحى داخل القرية والاعتماد فقط على الطرنشات التى تسربت منها مياه الصرف الصحى منها أسفل المنازل مما أدى لظهور التصدعات والتشققات فى كثير منها فضلا عن تسربها إلى مياه الشرب .

وأضاف أن عدم وجود صرف صحي في المنطقة يؤدي الى مشاكل تسرب المياه من الحفر الصحية ويجعل البيئة اكثر تلوثًا، وغالبًا ما تحدث خلافات بين المواطنين على خلفية تسرب المياه الجوفية من حفر البعض الى أراضي البعض الاخر. 

وأوضح ان عدم وجود صرف صحي في المنطقة يؤدي أيضًا الى تلوث المياه الجوفية مما يعرض الأهالي الى أمراض خطيرة ناتجة عن استعمال هذه المياه للشرب والاستعمال المنزلي ، و استغاثنا بكل المسؤولين، لكن دون جدوى"، مناشدا المسئولين العمل على حل المشكلة رحمة بالأهالي من أمراض التي أصابتهم بسبب تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي.

وناشد المسئولين العمل على حل المشكلة رحمة بالأهالي من أمراض التي أصابتهم بسبب تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
٠١٠٩٩٨٨٨٤٣٠

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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