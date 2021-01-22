ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بونيتش: رئيس نادي ماريتيمو دمر مستقبل محمد إبراهيم في البرتغال وتجربة احتراف شيكابالا فاشلة

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:57 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
علق ليونيل بونيتش المدير الفني لسبورتنج لشبونة والاتحاد السكندري سابقًا، على تجربة إحتراف محمد إبراهيم، لاعب نادي الزمالك السابق وسيراميكا كليوباترا حاليًا، في الدوري البرتغالي.

وأكد ليونيل بونيتش في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمد إبراهيم لاعب جيد جدًا ويمتلك إمكانيات وقدرات فنية كبيرة".

وتابع: "اللاعبون المصريون لديهم مشكلة في التأقلم بالدوريات الأوروبية ولكن محمد إبراهيم لو كمل في ماريتيمو البرتغالى كان هيبقى في حتة تانية خالص ولكن رئيس النادي كان صعب جدًا".

كما علق ليونيل بونيتش على تجربة احتراف محمد عبدالرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك، في الدوري البرتغالي.

وأكد ليونيل بونيتش : "شيكابالا لاعب كبير ولديه إمكانيات كبيرة للغاية لمن خلال تسديداته ومهاراته ولكن".

وتابع: "شيكابالا من نوعية اللاعبين الذين يحتاجون إلى وقت من أجل التأقلم في البلد التي يعيش بها وتأقلم مع المدرب واللاعبين لذلك فهو لم يوفق".
Advertisements
Advertisements

إيقاف مصطفى محمد والشحات.. الكاف يعلن 4 عقوبات قاسية على الأهلي والزمالك

ليست أخلاق إعلامي.. ميدو يتعرض لهجوم شديد بعد سخريته من علي لطفي

الحكم نجم اللقاء.. خالد الغندور يعلق على فوز الأهلي أمام المقاولون

أخبار النادي الأهلي.. عقوبات قاسية على حسين الشحات.. ريمونتادا قوية أمام المقاولون.. موعد جديد لمواجهة المريخ السوداني

بالمستندات كما انفرد صدى البلد.. لاعبو يد الزمالك يتقدمون بشكوى رسمية لـ الاتحاد

نجم الأهلي: محمد شريف يشبه نيمار.. ورفض ملايين من أوروبا والخليج من أجل الأهلي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام بيرنلي

المدير الفني لسبورتنج لشبونة: أوباما أفضل لاعب دربته في مصر

نلعب كل 3 أيام.. كلوب يوضح سبب استبعاد صلاح من التشكيل الأساسي لليفربول أمام بيرنلي

عماد النحاس بعد هزيمة المقاولون بثلاثية: لا تطمع أمام الأهلي

الـVAR مهدد بالإلغاء.. الشركة المسئولة تلوح بالرحيل بسبب صيغة التعاقد

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاولون العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خسر 5 آلاف جنيه.. امرأة تنتقم من حبيبها الخائن بحيلة مفاجئة «أونلاين»

السود أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. دراسة تكشف السر

بسبب بكائها المستمر.. أب يلحق إصابات مميتة برضيعته ذات الـ5 أشهر