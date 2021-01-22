عمود كهربائي متهالك يعرض حياة سكان شارع العمدة فى بنى سويف للخطر

سادة حالة من الغضب بين سكان شارع العمدة فى قرية الشقر التابعة لمركز ومدينة الفشن محافظة بنى سويف ، بسبب تهالك عمود إنارة متهالك ، يعرض حياة المواطنين والأطفال بالصعق الكهربائي.





ويقول محمد عبد الصمد في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : نستغيث نحن سكان شارع شارع العمدة فى قرية الشقر التابعة لمركز ومدينة الفشن بالمسؤلين عن الكهرباء بمحافظة بنى سويف من وجود عمود كهرباء متهالك يتسبب فى خوف وانزعاج العديد من الأهالي ، بالإضافة الى ترك أعمدة الكهرباء بدون صيانة حتى أصبحت متهالكة وبها فتحات تهديد حياة الأطفال، وخاصة في فترة سقوط الأمطار فنخشي على اولادنا من الصعق بالكهرباء وخصوصا ونحن الآن في فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ونخاف على أبنائنا من ملامسة تلك الأعمدة، بجانب تخوفنا من أن تقع هذه الأعمده وتحدث كارثة وتزهق الأرواح.. أغيثونا قبل أن تقع الفاجعة





وأضاف أنهم تقدموا بشكاوى عديدة للمسئولين في شبكة الكهرباء لصيانة ألعمود المتهالك، وخاصة أنه محاط بمنازل الأهالي ومع سقوط الأمطار تتسبب في حدوث صعق كهربائي عند ملامستها، دون استجابة من أحد، مناشدًا المسؤولين في محافظة بنى سويف والكهرباء بسرعة إحلال وتجديد الأعمدة الكهربائية المتهالكة وحل هذه المشكلة للحفاظ على أرواح أبنائنا و أهالى المنطقة.





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