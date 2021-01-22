نجم الأهلي: محمد شريف يشبه نيمار.. ورفض ملايين من أوروبا والخليج من أجل الأهلي

علق أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، على فوز النادي الأهلي على ملف تجديد محمد شريف مع النادي الأهلي حتى 2024.





وقال أحمد السيد في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمد شريف لاعب كبير ويمكنه اللاعب في أكثر من مركز ويمكنه اللعب في مركز صانع الألعاب أيضًا".





وتابع: "محمد شريف مثل نيمار ويمتلك قدرة كبيرة في اللعب كمهاجم خفي على خط منطقة الجزاء ويتحرك بشكل عرضي في منطقة الجزاء بشكل جيد ومركزه الأساسي ليس رأس حربة ولكنه نجح بها في إنبي مع حلمي طولان".





وشدد: "محمد شريف رفض فلوس من أوروبا والخليج لا يمكن رفضها نهائيًا ولكن هو استمر وجدد في الأهلي بسبب حبه للنادي".