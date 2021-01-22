نجم الأهلي: محمد شريف يشبه نيمار.. ورفض ملايين من أوروبا والخليج من أجل الأهلي

علق أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، على فوز النادي الأهلي على ملف تجديد محمد شريف مع النادي الأهلي حتى 2024.
وقال أحمد السيد في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمد شريف لاعب كبير ويمكنه اللاعب في أكثر من مركز ويمكنه اللعب في مركز صانع الألعاب أيضًا".
وتابع: "محمد شريف مثل نيمار ويمتلك قدرة كبيرة في اللعب كمهاجم خفي على خط منطقة الجزاء ويتحرك بشكل عرضي في منطقة الجزاء بشكل جيد ومركزه الأساسي ليس رأس حربة ولكنه نجح بها في إنبي مع حلمي طولان".
وشدد: "محمد شريف رفض فلوس من أوروبا والخليج لا يمكن رفضها نهائيًا ولكن هو استمر وجدد في الأهلي بسبب حبه للنادي".