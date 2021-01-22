أخبار التوك شو.. أخبار سارة بشأن لقاح كورونا الأسبوع المقبل.. وحازم إمام يعلق على صدارة الأهلي للدوري

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عدد من الموضوعات الهامة نرصدها لكم خلال التقرير التالي:





قال أيسم صلاح الدين، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن هناك غرفة عمليات لمتابعة الاكسجين بالمستشفيات، موضحًا أن هناك سيستم إلكتروني يوضح المستشفيات التى بها عجز.





قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن المعهد يهتم برصد الزلازل والكشف عن المياه الجوفية والثروات المعدنية.

علق الكابتن حازم إمام عضو مجلس النواب، على فوز النادي الأهلى اليوم على المقاولون العرب، وقال "فريق المقاولون ماكنش مصدق أنه جاب جونين فى الشوط الأول.. ودخل حازم فى حالة ضحك على الهواء قائلا الأهلى رجع المركز الأول".





قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، تعليقا على تصفية شركة الحديد والصلب، إنه من المستحيل تحويل الشركة إلى رابحة، مضيفا أن الشركة تنتج 100 ألف طن سنويا من الحديد بـ 7 آلاف عامل بمعدات متقادمة تخسر مليار جنيه سنويا في آخر 4 سنوات.





قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه تم التعاقد مع التحالف الدولى للأمصال لتوفير لقاح كورونا، وهذه المنظمة ستبدأ في مد مصر فى الربع الأول من هذا العام، وهذا سيسد 20% من احتياجاتنا، وأيضا تعاقدنا مع الشركات المختلفة، فلدينا جرعات ليست قليلة، ولكننا ننتظر".





قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن عقوبة الأب والأم بشأن عرض أبنائهما للبيع قد تصل إلى السجن المؤبد وفقا للمادة 6 لسنة 2010 من قانون الاتجار بالبشر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.





قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة بجامعة الأزهر، إن الدكتور زاهي حواس عالم متخصص وله قناعاته وآراؤه، ونحن نحترم العلم بشرط ألا يتصادم مع ثوابت الشريعة الإسلامية.



