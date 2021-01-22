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فن

تعرف على إيرادات فيلم Monster Hunter حول العالم

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:09 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
حقق الفيلم الأمريكي Monster Hunter إيرادات بلغت  ١٧ مليون دولار حول العالم بعد مرور أكثر من شهر على طرحه بالسينمات الامريكية والعالمية.

حصد الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية  ٩ ملايين و٣٠٠ الف دولار امريكي اما في باقي انحاء العالم حقق  ٧ ملايين و٦٠٠ الف دولار أمريكي.

يلم الجديد هو خيالي ومن إخراج بول دبليو إس أندرسون، ويعتمد بشكل كبير على سلسلة ألعاب الفيديو التي تحمل نفس الاسم، ويتم إنتاجه بواسطة Impact Pictures و Constantin Film.
 
فيلم Monster Hunter من بطولة ميلا جوفوفيتش، توني جا، تي.، ميجان جيد، دييجو بونيتا، جوش هيلمان، جين أو يونج، رون بيرلمان، يانيك شومان، هيرونا يامازاكي، ويدور حول عندما يتم نقل الملازم أرتميس وجنوده الأوفياء إلى عالم جديد، فإنهم يخوضون معركة يائسة من أجل البقاء ضد أعداء هائلين يتمتعون بقوى لا تصدق. 

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