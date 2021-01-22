أشرف صبحي: مصر قادرة على استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية





وأضاف صبحي في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورتس" أن مصر تمتلك البنية التحتية والملاعب على اعلى مستوى قادرة على استضافة هام مثل النهائي الافريقي.





وتابع أن مصر من مصاف الدول الافريقية القادرة على استضافة نهائي أفريقيا والكونفدرالية مشددا انه سيتم دراسة الامر حيث انه شخصيا متحمس للتقدم بطلب الاستضافة.





وأكمل أن مصر حاليا تحتضن كأس العالم لكرة اليد حيث أن جميع المنتخبات المشاركة في حالة انبهار بروعه التنظيم والاستادات.





أما عن استاد القاهرة وحقيقة غلقه لفترات طويله للصيانة فأكد أن الاستاد تم غلقه منتصف ديسمبر واصبح جاهز لاستضافة المباريات منتصف يناير ولكنه لن يستقبل أي مباريات سوى عقب انتهاء بطولة كأس العالم لكرة اليد.

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مصر قادرة على استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية موسم 2020 - 2021 مشددا ان هناك نيه للتقدم بـ طلب لـ الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " لاستضافة النهائي.