ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أشرف صبحي: مصر قادرة على استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:39 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مصر قادرة على استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية موسم 2020 - 2021 مشددا ان هناك نيه للتقدم بـ طلب لـ الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " لاستضافة النهائي.

وأضاف صبحي في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورتس" أن مصر تمتلك البنية التحتية والملاعب على اعلى مستوى قادرة على استضافة هام مثل النهائي الافريقي.

وتابع أن مصر من مصاف الدول الافريقية القادرة على استضافة نهائي أفريقيا والكونفدرالية مشددا انه سيتم دراسة الامر حيث انه شخصيا متحمس للتقدم بطلب الاستضافة.

وأكمل أن مصر حاليا تحتضن كأس العالم لكرة اليد حيث أن جميع المنتخبات المشاركة في حالة انبهار بروعه التنظيم والاستادات. 

أما عن استاد القاهرة وحقيقة غلقه لفترات طويله للصيانة فأكد أن الاستاد تم غلقه منتصف ديسمبر واصبح جاهز لاستضافة المباريات منتصف يناير ولكنه لن يستقبل أي مباريات سوى عقب انتهاء بطولة كأس العالم لكرة اليد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رسميا.. القاهرة تحتضن السوبر الأفريقي 2020 بدلا من قطر

التأجيل وارد.. كورونا يحدد مصير نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

وزير الشباب والرياضة: الإعلام الوطني يلعب دورا رائعا في مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"

وزير الرياضة يوضح سبب اختيار العاصمة الإدارية لإقامة مونديال اليد.. فيديو

هل تستضيف مصر كأس العالم لكرة القدم والاولمبياد؟ .. وزير الرياضة يجيب.. فديو

كاف يفتح باب الترشح لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2021

ترشيحاتنا

الكاف يعلن إيقاف أحمد الشيمي لاعب المقاولون 6 مباريات

أخبار التوك شو.. أخبار سارة بشأن لقاح كورونا الأسبوع المقبل.. وحازم إمام يعلق على صدارة الأهلي للدوري

أرخص سيارة في السوق المصري حتى الآن.. زوتي Z100

ياسمين صبري تحتفل بـ عيد ميلادها.. شاهد

اليابان تلغي أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

هل يجوز أداء قيام الليل بعد صلاة العشاء مباشرة؟

Advertisements

إيقاف مصطفى محمد والشحات.. الكاف يعلن 4 عقوبات قاسية على الأهلي والزمالك

الحكم نجم اللقاء.. خالد الغندور يعلق على فوز الأهلي أمام المقاولون

أخبار النادي الأهلي.. عقوبات قاسية على حسين الشحات.. ريمونتادا قوية أمام المقاولون.. موعد جديد لمواجهة المريخ السوداني

حارس مصر الأول.. أحمد مجاهد يكشف كواليس تخفيض عقوبة الشناوي

نجم الأهلي: محمد شريف يشبه نيمار.. ورفض ملايين من أوروبا والخليج من أجل الأهلي

نلعب كل 3 أيام.. كلوب يوضح سبب استبعاد صلاح من التشكيل الأساسي لليفربول أمام بيرنلي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام بيرنلي

المدير الفني لسبورتنج لشبونة: أوباما أفضل لاعب دربته في مصر

الـVAR مهدد بالإلغاء.. الشركة المسئولة تلوح بالرحيل بسبب صيغة التعاقد

الكاف يعلن إيقاف أحمد الشيمي لاعب المقاولون 6 مباريات

بهذا الإجراء| خبير لوائح: الزمالك قادر على تخفيف عقوبة إيقاف مصطفى محمد

عودة كبيرة.. شوبير يعلق على فوز الأهلي أمام المقاولون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخصية اليوم في علم الأرقام .. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

51 درجة تحت الصفر.. لقطات مروعة لتجمد حيوانات حتى الموت في كازاخستان

خسر 5 آلاف جنيه.. امرأة تنتقم من حبيبها الخائن بحيلة مفاجئة «أونلاين»