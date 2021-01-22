كورونا تزيد جراح مدربي الإسماعيلي بإصابة جديدة قبل ساعات من مواجهة غزل المحلة

تأكدت إيجابية المسحة الطبية، التي أجراها أحمد فوزي المدرب العام للإسماعيلي ، والتي أكدت إصابته بفيروس كورونا، في المسحة الطبية التي أجراها اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة غدًا السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري العام.





ويعد أحمد فوزي، المدرب العام للإسماعيلي، هو المدرب الرابع الذي أصيب بـ كورونا خلال ٢٤ ساعة، وقبل ساعات من مواجهة غزل المحلة.





وكانت النتيجة أثبتت إيجابية مسحة خالد القماش المدير الفني السابق للإسماعيلي وعطية صابر المدرب العام للفريق وأبوطالب العيسوي المدير الفني الأسبق للفريق.





ويعيش الإسماعيلي، أجواء عصيبة خلال تلك الفترة، خاصة تغيير المدربين بشكل ملحوظ ولأول مرة في تاريخه تغيير عدد ٦ مدربين في ٦ جولات من عمر البطولة المحلية.