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رياضة

برنس الشياكة.. شاهد أحدث ظهور لـ أحمد حسن

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:40 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر احمد حسن نجم منتخب مصر السابق , عدة صور له وذلك من خلال  حسابه بموقع التواصل الاجتماعي  إنستجرام .


وحازت الصور على اعجاب كبير من متابعيه وجاءت ابرز التعليقات كالآتى : الشياكة عايزه ايه  - برنس الشياكه في مصر منور  - الصقر 


وجه أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق نصيحة لـ رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز حيث طالبه بالتركيز في الملعب فقط وتقديم افضل اداء له وعدم الالتفات لـ أي ضغوط او نقد يتعرض له 

وأكد أحمد حسن في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن غياب الجماهير عن الملاعب كان في مصلحة اللاعبين الذين لا يستطيعون العمل تحت ضغط مشددا ان في حال وجود جماهير فكثير من اللاعبون سيعلنوا اعتزالهم.

وأضاف أن عبدالله السعيد نجم بيراميدز تمكن من تجاهل اي ضغوط تعرض لها و وواصل تألقه مع فريقه الجديد وهو الامر الذي يجب ان يقوم به رمضان صيحي 

وأكمل أن هجوم جماهير الأهلي على رمضان جاء بسبب حيهم الشديد له و غضبهم من رحيله بتلك الطريقة .


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