أحمد السيد عن تفويت النحاس لمباراة الأهلي: لو الموضوع صح.. اللعيبة كانت فضحته

علق أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، على الأنباء التي انتشرت بقيام عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، بتفويت مباراة المقاولون لصالح النادي الأهلي.





وقال أحمد السيد في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محدش بيحب الأهلي أكتر من نفسه، وده أكل عيشه وأكيد عاوز يكسب علشان سمعته".





وتابع: "لو النحاس متفق مع اللاعبين، أكد ممكن لعيب يتخانق معاه ويطلع يفضحه".





وشدد: "لو مثلا النحاس عاوز يفوت الماتش، ليه كان أتقدم بهدفين وبعد كدة ساب الماتش، فهو كان ممكن يقول للعيب في بداية المباراة أعمل ضربة جزاء للأهلي مثلا ليه هيكسب اتنين ويصعب الموضوع، لذلك كل ما يقال من وحي الخيال".

