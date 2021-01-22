ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد السيد عن تفويت النحاس لمباراة الأهلي: لو الموضوع صح.. اللعيبة كانت فضحته

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:36 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
علق أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، على الأنباء التي انتشرت بقيام عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، بتفويت مباراة المقاولون لصالح النادي الأهلي.

وقال أحمد السيد في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محدش بيحب الأهلي أكتر من نفسه، وده أكل عيشه وأكيد عاوز يكسب علشان سمعته".

وتابع: "لو النحاس متفق مع اللاعبين، أكد ممكن لعيب يتخانق معاه ويطلع يفضحه".

وشدد: "لو مثلا النحاس عاوز يفوت الماتش، ليه كان أتقدم بهدفين وبعد كدة ساب الماتش، فهو كان ممكن يقول للعيب في بداية المباراة أعمل ضربة جزاء للأهلي مثلا ليه هيكسب اتنين ويصعب الموضوع، لذلك كل ما يقال من وحي الخيال".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الجماهير تتوقع نجم لقاء الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا.. فيديو

بعد فيديو ليفاندوفسكي ... مصطفى محمد مطلوب على السوشيال ميديا

قبل ساعات من القمة.. ذكريات مؤثرة يحكيها الجماهير عن لقاءات الأهلي والزمالك.. فيديو

ردود صادمة.. تعرف على توقعات الجماهير لنهائي دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

باسم علي: عدت إلى المقاولون بيتي.. وتركت بصمة جيدة في الأهلي.. فيديو

النحاس: التاريخ سيذكر فوز الأهلي بـ"التاسعة" على حساب الزمالك والتعاقد مع موسيماني فكرة برا الصندوق

ترشيحاتنا

بايدن يوقع أمرا تنفيذيا بإعادة فتح المدارس في أمريكا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 22 - 1 - 2021 مهنيا وصحيا وعاطفيا

الأطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة أثناء القيادة

‎فضل ذكر يا حي يا قيوم

إيمان السيد تشارك متابعيها بإطلالة جديدة لها.. شاهد

رفضه الأهلي من قبل.. نادر شوقي يفجر مفاجأة بشأن صفقة انضمام بواليا للفريق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في نص ساعة.. دراسة تكشف عن تمرين رياضي ترفيهي ينسف الدهون

بعد الاحتفال بعيد ميلاده الـ75 وسط عائلته.. وفاة مسن بـ كورونا وإصابة 18 من أقاربه

روح الخل لعلاج الأمراض الجلدية نهائيا