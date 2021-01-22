أوروبا تطالب تركيا بخطوات ذات مصداقية قبل استئناف الحوار

طالب الأوروبيون الخميس من موفد الرئيس التركي مولود تشاوش أوغلو، القيام بـ"خطوات ذات مصداقية" قبل استئناف الحوار حول تطبيع العلاقات مع أنقرة.





وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بعد لقائها مع وزير الخارجية التركي في بروكسل، إن "الحوار ضروري، لكن ننتظر خطوات ذات مصداقية".





وأوضحت أن اللقاء شكل "نقاشا موجزا"، وذكّرت بالقرار الذي اتخذه القادة الأوروبيون في ديسمبر حول فرض عقوبات على أنقرة على خلفية تحركاتها غير القانونية والعدائية.





ويلتقي الجمعة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج.





وتريد تركيا مناقشة تجديد اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، ومشروع المؤتمر الدولي حول شرق المتوسط الذي اقترحه شارل ميشال، ورفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك الذي تعهد به الاتحاد الأوروبي وتحديث الاتحاد الجمركي، وفق الوزير.





وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبرون لوكالة فرانس برس: "نأمل أن تتحول أقوال الرئيس التركي سريعا إلى أفعال ملموسة ودائمة تثبت إرادته الحسنة الفعلية حيال الاتحاد الأوروبي".







