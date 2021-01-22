مصر تسجل 54 حالة وفاة و752 إصابة جديدة بكورونا ومقتل العشرات في تفجيرين إرهابيين بالعراق.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

السعودية: متفائلون بعلاقة ممتازة مع واشنطن تحت إدارة بايدن

الإمارات تمنح لقاح سبوتنيك - في الروسي موافقة الاستخدام الطارئ

البحرين: قطر لم تبدِ أي بادرة لـ"حلحلة" القضايا العالقة بين البلدين

بايدن يسعى لتمديد معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا

زعيم الجمهوريين في الكونجرس يطلب تأجيل مساءلة ترامب





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الجريدة" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 54 حالة وفاة و752 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 125171 حالة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت "الراي" عن زير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، تفاؤل بلاده بأن تكون علاقاتها مع الولايات المتحدة "ممتازة" في ظل بدء ولاية الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن.





واعتبر وزير الخارجية السعودي أن التعيينات في إدارة بايدن تدل على تفهمه للملفات المشتركة بين البلدين، كما أكد أن علاقة تاريخية تربط السعودية بالولايات المتحدة، وأوضح: "تعاملنا بشكل ممتاز مع إدارات من الجمهوريين والديمقراطيين".





وقالت "الأنباء" إن الإمارات العربية المتحدة منحت لقاح فيروس كورونا الروسي سبوتنيك - في، موافقتها للاستخدام في حالات الطوارئ، مما يجعله اللقاح الثالث المعتمد للاستخدام في البلاد، مشيرةً إلى أنها أجرت تجارب المرحلة الثالثة من اللقاح، وأظهرت النتائج "سلامة" و"فعالية" سبوتنيك – في، في إثارة "استجابة قوية للأجسام المضادة"، وكذلك "الامتثال للسلامة الدولية".





ونقلت "القبس" عن وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، قوله ، إن قطر لم تُبدِ بعد صدور بيان العلا، أية بادرة تجاه حلحلة الملفات العالقة مع مملكة البحرين، مؤكدًا أن قطر عليها التعامل مع متطلبات التوافق الخليجي، ومراعاة مصالح البحرين الاستراتيجية، والإسراع في معالجة القضايا العالقة بين البلدين بما يضمن علاقات سليمة وإيجابية بين البلدين في المستقبل.





وقالت "الوطن" إن انتحاريين فجرا نفسيهما في سوق مكتظة في ميدان الطيران وسط بغداد الخميس، ما أدى إلى مقتل 32 شخصًا على الأقل وإصابة 110، فيما ترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعًا طارئًا لقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية بمقر قيادة عمليات بغداد.





ووجه الكاظمي بفتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب التفجيرين، وملاحقة الخلايا الإرهابية التي سهلت مرور المنفذين.





دوليًا، ذكرت "الأنباء" أن جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستسعى إلى تمديد معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة مع روسيا لخمس سنوات، مؤكدة تقارير نشرت في وقت سابق الخميس.





وأفادت "الراي" بأن أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي أكدوا أن زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل اقترح على زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر تأجيل محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب حتى فبراير المقبل.



