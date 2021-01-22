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سيارات

كيف تنظف أصعب الأجزاء الداخلية لسيارتك؟

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:00 ص
كيف تنظف أصعب الأجزاء
كيف تنظف أصعب الأجزاء الداخلية لسيارتك ؟
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صبري طلبه
تشكل نظافة السيارة أهمية كبيرة لقائدها، فهي تعبر عن الحالة العامة لها وأيضًا لكونها رفيقة الطريق، والتي ربما يقضي أوقاتًا كبيرة بداخلها، ولذلك فمن الضروري اتباع وسائل العناية اللازمة لها، لكي تتمتع بمظهر براق و لامع طيلة الوقت، ولكن هناك الكثير من الأماكن الداخلية يصعب الوصول إليها، فما هو الحل الأمثل للتغلب على هذه المشكلة ؟ 

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري في السطور القادمة أفضل الطرق لتنظيف أصعب الأجزاء الداخلية بالسيارة.

1- مكنسة السيارة 
توجد هذه القطعة الهامة داخل أسواق كماليات السيارات، وهي عبارة عن وسيلة شفط للأتربة ولكن مخصصة للاماكن الدقيقة، يتم توصيلها بالوحدة الكهربائية الداخلية بالسيارة، ثم نبدأ في تشغيلها و الحصول على أعلى مستويات الدقة الخاصة بعملية التنظيف، نظرًا لصغر حجمها و التي تتمكن من الوصول للفتحات الدقيقة مثل مخارج التكييف، و الزوايا الضيقة، و بعد ذلك نقوم بتنظيف الحقيبة الداخلية لها من الأتربة، لنواصل استخداها مرة أخرى.

2- المكنسة المنزلية 
من الممكن أيضًا استخدام المكنسة الكهربائية الخاصة بالمنزل، والقيام بتنفيذ أعمال ازالة الأتربة الواقعة داخل سيارتك، ولكن في هذه الحالة سوف تحتاج إلى اسلاك اضافية لتفيذ تلك العملية بصورة أسهل و آمنة، ومن الممكن الاستفادة بالقطع الاضافية الخارجية للحصول إلى الأماكن الدقيقة، أو اتخاذ اكبر مساحة في حالة تنظيف أرضية السيارة.

3- فرشاة الأسنان أو التلوين 
ربما تكون هذه الأداة هي الوسيلة المناسبة لاتمام عملية تنظيف السيارة بسهولة، فمن الممكن أن تمر داخل فتحات التكييف بطريقة مثالية، أو الوصول إلى أزرار النوافذ الكهربائية، و أيضا تستخدم لتنظيم أزرار كاسيت السيارة و وحدة مشغل الأقراص المدمجة.
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