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سيارات

في 5 خطوات فقط.. قيادة آمنة في فصل الشتاء

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:01 ص
فى 5 خطوات فقط..قيادة
فى 5 خطوات فقط..قيادة آمنة فى فصل الشتاء
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صبري طلبه
يقابل البعض من قائدي السيارات العديد من المشكلات الخاصة بعالم الميكانيكا، و التي تتعلق بفصل الشتاء وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة، أو تعرض السيارة لظروف مناخية مختلفة ربما تنال من قدراتها الفنية.

وفي اطار ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أفضل الطرق للعناية بسيارتك في فصل الشتاء، والتى نستعرضها فى السطور التالية، من أجل قيادة آمنة.

1- مساحات السيارة 
تعتبر المساحات هي واحدة من أهم الأجزاء الخارجية بالسيارة، فهي تقوم بمنح قائدها الرؤية المثالية في الأوقات الممطرة، ولذلك فمن الضروري أن نقوم بفحصها جيدا، واستبدالها في حالة تلف الجزء المطاطي الخاص بها.

2- مياه التبريد 
ينخدع البعض بسبب برودة الطقس و يعتقد أن نظام التبريد في حالة جيدة، ولكن مهما كانت طبيعة درجات الحرارة فمن الضروري أن نقوم بالكشف جيدًا على سوائل التبريد، و القيام بفحص الهيكل المعدني للردياتير و خلوه من الثقوب أو التسريبات و عوامل الصدأ، و نتأكد أيضا من مستوى المياة بالقربة الداخلية.

3- بطارية السيارة
إذا كنت تتبع نصائح البيات الشتوي، أو تمارس عملك من خلال المنزل، فلابد أن تطمئن من وقت إلى اخر على حالة بطارية سيارتك، وذلك حتى لا تتعرض إلى التلف أو تراكم الأملاح على القضبان الكهربائية الخاصة بها، ويفضل أن نقوم بتشغيل السيارة لاستعادة الطاقة الكهربائية داخل منظومة عمل البطارية.

4- فحص المصابيح 
نواجه في هذه الأيام حالات من انعدام الرؤية بسبب الشبورة الكثيفة، وفي هذه الحتالة نلجأ لتفعيل جميع مصابيح السيارة وذلك لكي نحصل على مستوى رؤية مناسب، و من الضروري الكشف جيدًا على جميع اللمبات الخاصة بالسيارة و استبدال التالف منها.

5- فحص الكاوتش 
تشمل هذ الفقرة اطارات السيارة و التي يجب أن تكون في حالة جيدة للتعامل مع الطرق المختلفة، وأيضًا من الضروري فحص "الكاوتش" الخاص بالزجاج و الأبواب، وذلك منعًا لدخول مياه الأمطار داخل مقصورة السيارة.
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