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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تقام عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، اليوم الجمعة 22 يناير 2021، أبرزها مباريات في الدوري الإسباني والدوري الألماني والدوري الفرنسي.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 
 
ليفانتي X بلد الوليد - 10:00 مساء - beIN SPORT HD 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني 
 
بوروسيا مونشنجلادباخ X بوروسيا دورتموند - 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 
 
باريس سان جيرمان X مونبيلييه - 10:00 مساء - beIN SPORT HD 6

مواعيد مباريات الدوري المصري 
 
سموحة X بيراميدز - ا2:30 عصرا -  أون تايم سبورت

طلائع الجيش X الإنتاج الحربي - 2:30 عصرا -  أون تايم سبورت

موعد مباراة كأس السوبر الإماراتي 
 
الشارقة X شباب الأهلي دبي - 6:00 مساء -  أبو ظبي الرياضية

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