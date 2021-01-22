صرف التعويضات لـ193 مواطنا بالمنطقة العازلة برفح

صدق اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، علي بدء صرف دفعة جديدة من التعويضات بالمنطقة العازلة بمدينة رفح ، خاصة المبالغ المستحقة من ٤٠٠ إلى ٦٠٠ ألف جنيه .





واكدت المحافظة انه يتم صرف التعويضات لأصحاب المنازل في المنطقة العازلة برفح والتي تشمل 524 من المستحقين صرف التعويضات عن منازلهم بالمرحلة الرابعة والخامسة .





وقال اللواء مصطفي محمد مصطفي ، رئيس مدينة رفح ،ان مجلس مدينة رفح، انه تم نشر ،كشوف باسماء الدفعة الثالثة والتي تضمنت 193 مواطنًا من المستحقين لصرف تعويضات المنازل في نطاق المرحلة الرابعة وما بعدها بالشريط الحدودي برفح ، حيث يتم عملية ألصرف اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 26/1/2021 من مركز ومدينة رفح .





واكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، انه سيتم بدء صرف تعويضات للمواطنين الذين تضررت منازلهم والتى تم الانتهاء من معاينتها بمركز ومدينة الشيخ زويد منطقة شرق العريش، مشيرا الي انه لن يسمح لأحد يزايد علينا فى موضوع التعويضات ونحن نسير وفق منظومة ثابتة وكل مواطن تضرر منزله او زراعاته سياخد حقه .

وجه اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، المحافظ ، على سرعة صرف التعويضات المقررة للمواطنين بمناطق رفح والشيخ زويد المضارين جراء الحرب على الإرهاب، سواء للأراضي الزراعية أو للمباني بعد استيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش..

واضاف المحافظ ، انه يجرى حاليا الصرف فى منطقة حرم مطار العريش الجوي حيث تم صرف الدفعة الأولى المضارين من مشروع توسعة مطار العريش الجوي عن تضررهم من إزالة الزراعات.

ومن جانبه ..قال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس ومدينة العريش، إنه تم صرف الدفعة الأولى المضارين من مشروع توسعة مطار العريش الجوي والتي تضم 51 مواطنًا، حيث تتراوح المبالغ التي سيتم صرفها ما بين 50 ألفًا و150 ألف جنيه، طبقًا للمساحة التي تم حصرها عن طريق اللجان المختصه.

واعلنت المراقبة العامة للتنمية والتعاون والتوطين بمحافظة شمال سيناء، والتابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي عن أسماء دفعة جديدة من أصحاب المزارع المضارين المستحقين لصرف التعويضات، وذلك بعد تضرر مزارعهم فى مركز العريش بسبب الحرب على الإرهاب.

وأكد المهندس مراقب عام التنمية بالمحافظة، أنه تم الإعلان عن أسماء المضارين ومساحة كل منهم والمحاصيل التالفة تمهيدًا لصرف التعويض المالى لكل منهم، بعد مراجعة الملفات الخاصة بتعويضات المزارعين بمنطقة جنوب العريش،عن طريق لجنة فنيه متخصصه ،وذلك للبدء في صرف القيمه المستحقة لكل مزارع متضرر.





وأشار إلى أن قائمة الاسماء المعلنة تضمنت الصرف ل17 مزارعًا من منطقة جنوب العريش من الذين أضيرت زراعاتهم بسبب للارهاب، وذلك بعد فحص ومراجعة الملفات الخاصة بهم فى ضوء ما ورد بقواعد الصرف .





وأضاف المراقب العام، أن التظلمات يتم تقديمها إلى اللجنة المختصة فى مقر مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى بالعريش، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ الاعلان عن نشر الأسماء .. مشيرًا إلى أنه لن يتم الالتفات لأية تظلمات ترد بعد هذه المدة المحددة.



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