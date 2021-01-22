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صباح البلد يبرز مطالبة أبو العينين بوضع استراتيجية جديدة تروج للاستثمار الرياضي في مصر

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:36 ص
النائب محمد أبو العينين،
النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب
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إسراء صبري
استعرض الإعلامي محمد جاد، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، قائلا: النائب أبو العينين طالب أمس بوضع استراتيجية جديدة تروج للاستثمار الرياضي في مصر.

ووجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ، سؤالا لوزير الشباب والرياضة حول القصور في مراكز الشباب ، في القرى بالدلتا والصعيد ، ونقص وتهالك المعدات والصالات الرياضية ، ونقص المدربين ، لافتا إلى أن أبناءنا في القرى والصعيد ثروة قومية ونريد استثمارها ووضعنا على خريطة الاستثمار الرياضي العالمي.

وأضاف وكيل مجلس النواب فى كلمته أمام الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، أنه لا يمكن أن نظل نلقي على الدولة بالاتهامات بالقصور فى الإمكانيات ويجب طرح حلول لتخفيف الأعباء عن الدولة ووضع استراتيجية جديدة تروج للاستثمار الرياضي ، حيث أن دوله مثل البرازيل تصدر 1200 لاعب وعندنا 4 أو 6 لاعبين فقط ، لماذا لا يكون لدينا عدد أكبر خاصة أنه يمثلون مصر بالخارج مثل محمد صلاح وغيره .

وأضاف وكيل مجلس النواب ، أن مصر دولة شابة ويمكننا بناء استراتيجية رياضية للاستثمار الرياضي والذي يمثل عائد جيد، وأصبح الرياضة استثمار ، لافتا إلى أن السياسات الاستثمارية الجديدة يجب ان تسير بجانب التشريع ويجب أن يكون قانون الرياضة محفزا للاستثمار الرياضي.
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