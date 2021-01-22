تعرف على أئمة الصلوات المفروضة في المسجد الحرام اليوم الجمعة

أعلنت رئاسة شئون الحرمين الشريفين، أن الشيخ سعود بن ابراهيم الشريم، سيلقيخطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام، بينما يلقي خطبة الجمعة اليوم، من المسجد النبوي، الشيخ أحمد طالب بن حميد.





كما أعلنت رئاسة شئون الحرمين، عن الجدول اليومي لإمامة الفروض بالمسجد الحرام، فأم المصلين في الصلاة الفجر، الشيخ عبدالله بن عودا الجهني، ويؤم المصلين في صلاة الجمعة الشيخ سعود الشريم، بينما يؤم المصلين في صلاة العصر، الشيخ فيصل بن جميل غزاوي، ويؤم المصلين في صلاتي المغرب والعشاء، الشيخ ماهر المعيقلي.





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