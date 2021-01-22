ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خالد بيومي يعلق على خسارة ليفربول أمام بيرنلي

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:06 ص
خالد بيومي
خالد بيومي
Advertisements
مصطفى كرم
علق المحلل الرياضي خالد بيومي على خسارة فريق ليفربول الإنجليزي امس من فريق بيرنلي في اطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز. 

وكتب خالد بيومي عبر تويتر قائلا "‏اول مس الريال وامس ليفربول بعد ثلاثة سنوات علي ملعبة وخمسة مباريات دون فوز وهدف وحيد ؟؟  ماذا يحدث في كرة القدم" 


حقق فريق بيرنلي الفوز على منافسه ليفربول بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت علي ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف المباراة الوحيد لفريق بيرنلي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء  من ضربة جزاء سجله آشلي بارنس

ولم يتذوق ليفربول طعم الفوز آخر 4 مباريات، وتعادل مع وست بروميتش 1 - 1، ومع نيوكاسل بدون أهداف، ثم خسر أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، وأخير تعادل مع مانشستر يونايتد، ليفقد بذلك صدارة الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر يونايتد.

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز الانجليزي برصيد 34 نقطة بينما يصعد فريق بيرنلي للمركز السادس عشر برصيد 19 نقطة .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام بيرنلي

الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي والقنوات الناقلة

صلاح أساسيا.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بيرنلي بـ الدوري الإنجليزي

30 دقيقة.. سيطرة واستحواذ لـ ليفربول دون خطورة على مرمى بيرنلي

خناقة بين كلوب ومدرب بيرنلي ومشادة بين اللاعبين .. شاهد

محمد صلاح يهدر هدفا محققا أمام بيرنلي .. ونيك بوب يتألق

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

دليل الحكومة لـ عودة البناء.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج التراخيص

احذر.. 10 معتقدات خاطئة للوقاية من فيروس كورونا

أخبار سارة.. مستشار الرئيس للصحة يكشف معلومات مهمة عن كورونا.. فيديو

الدولار يسجل 15.76 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 22-1-2021

فضح نفسه.. مقطع فيديو لأحد الشباب على تيك توك يتسبب في أزمة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان ياسمين صبري في عيد ميلادها

استرونج اندبندت وومن.. حكاية طالبة لقبت بـ معلمة السمك وهوايتها الكيك بوكسنج.. فيديو

مقارنة بين وحوش الـSUV.. أوبل جراند لاند وشقيقتها الصغرى كورس لاند موديل 2021.. صور