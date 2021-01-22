طلائع الجيش يستضيف الإنتاج الحربي بـ الدوري الممتاز.. اليوم





ويسعى طلائع الجيش بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للهروب من المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.





في المقابل يطمح الإنتاج الحربي في خطف الثلاث نقاط من طلائع الجيش للقفز 5 مراكز في جدول المسابقة.





وتحوم الشكوك حول تواجد حمادة صدقي المدير الفني للإنتاج الحربي في مباراة اليوم، بعدما أثبتت المسحة الأخيرة، إصابته بفيروس كورونا.





وخضع حمادة صدقي لمسحة جديدة، لحسم موقفه من المباراة بشكل نهائي.





ويحتل الإنتاج الحربي المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الـ 18 والأخير بـ 4 نقاط.





ويلتقي اليوم أيضا في نفس التوقيت ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، بيراميدز مع سموحة، على ملعب الإسكندرية.

يستضيف طلائع الجيش نظيره الإنتاج الحربي، اليوم، الجمعة، في تمام الثانية والنصف عصرا، على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الممتاز.