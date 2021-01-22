درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 22-1-2021 بمحافظات مصر

وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:





القاهرة الصغرى 9 والعظمى 19

شبين الكوم الصغرى 9 والعظمى 19

طنطا الصغرى 9 والعظمى 18

دمنهور الصغرى 11 والعظمى 18

الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 18

بلطيم الصغرى 11 والعظمى 18

مطروح الصغرى 10 والعظمى 17

السلوم الصغرى 6 والعظمى 16

سيوة الصغرى 5 والعظمى 17

بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 18

دمياط الصغرى 11 والعظمى 18

الزقازيق الصغرى 9 والعظمى 19

الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 19











