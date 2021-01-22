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أخبار البلد

مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.. القوى العاملة: بدء التدريب على الوحدات المتنقلة بالبحيرة

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:24 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
بدأت بمركز بدر، بمحافظة البحيرة وحدة التدريب المتنقلة، التدريب على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء، وذلك ضمن المرحلة الرابعة  من مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذلك في إطار الـ14 وحدة تدريب متنقلة التي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان في  قرى ونجوع محافظات الجيزة، وبورسعيد ،  والبحر الأحمر، والغربية، والمنوفية ، والشرقية ، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية ، وجنوب سيناء.
وأوضح السيد الخطيب مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة أن التدريب علي مهن الخياطة بدأ بـ  24 متدربة ، وجاري تجهيز دورتين تدريبيتين على مهنتى السباكة الصحية ، وكهرباء المنازل.

وقال: إنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستمرار والتى بدأت بتخفيض عدد المتدربات في الدورة الواحدة إلي 10 متدربات فقط وتسليمهم الكمامات والكحول ، فضلا عن توقيع الكشف الطبي علي المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية ، والتأمين علي المتدربين ضد اصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.

ولفت إلي  أن الدورة مدتها ثلاثون يوما بمعرفة مدربين مؤهلين حاصلين على أعلى درجات الخبرة وسيتم عقد امتحان نهاية الفترة والفائز بالمركز الأول والثاني سوف يحصلون على ماكينة خياطة وشنطة عدة لأعمال السباكة والكهرباء.

وأشارت إلى أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.
 

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