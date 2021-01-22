ضبط 500 كيلو أرز غير مطابق و250 كيلو دقيق مدعم في الفيوم

تمكنت حملة من الرقابة التجارية بمديرية تموين الفيوم من ضبط 250 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بناحيه ابشواي وضبط 500 كيلو أرز غير مطابقة للمواصفات ، وتحرر محاضر ضد المخالفين ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
أعلن المهندس سيد حرزالله وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية بالفيوم استلام 33350 بطاقة من الوزارة وتم تسليمهم الي الادارات التابعة للمديرية التى قامت بدورها بتسليمها الى المواطنين ، ليقومون فى صرف حصصهم التموينية شهريا وكذلك الحصول على حصتهم من الخبز المدعم من أى مخبز ينتج الخبز البلدى .
وأضاف المهندس جمال دومه مدير اداره التفتيش الفنى بالمديرية انه تم فحص أكثر من 2000 شكوي واردة للإدارة ومكاتب التموين سواء كانت من الوزارة او من إدارة خدمة المواطنين او الشكاوى المقدمة من المواطنين و تم ازاله أسبابها وحلها.
إضافة الى الاشتراك مع مديريه التضامن الاجتماعى فى اللجنة المشكلة لاستلام بطاقات تكافل وكرامة.