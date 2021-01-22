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محافظات

ضبط 500 كيلو أرز غير مطابق و250 كيلو دقيق مدعم في الفيوم

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:01 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تمكنت حملة من الرقابة التجارية بمديرية تموين الفيوم من ضبط 250 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بناحيه ابشواي وضبط 500 كيلو أرز غير مطابقة للمواصفات ، وتحرر محاضر ضد المخالفين ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.


من جانب آخر :تمكنت حمله رقابية من ضبط 6400 كمامة بمحل مستلزمات طبية بدون ترخيص وعدم وجود فواتير تدل علي المصدر.

تم تحرير محضر برقم 201 جنح أمن دولة طوارئ قسم أول، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

يأتي ذلك تحت توجيهات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزاره تموين الفيوم ، بنًاء على تعليمات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ، تحت اشراف المهندس ماجد حليم مدير الإدارة برئاسة المهندس سليمان داود مخيمر رئيس رقابه ببندر الفيوم اول والمفتشين هبه محمد على و محمود نافع وأحمد حنفى ومحمد غريب.

أعلن  المهندس سيد حرزالله وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية بالفيوم استلام 33350 بطاقة من الوزارة وتم تسليمهم الي الادارات التابعة للمديرية التى قامت بدورها بتسليمها الى المواطنين ، ليقومون فى صرف حصصهم التموينية شهريا وكذلك الحصول على حصتهم من الخبز المدعم من أى مخبز ينتج الخبز  البلدى .


وأضاف  المهندس جمال دومه مدير اداره التفتيش الفنى بالمديرية انه تم فحص أكثر من 2000 شكوي واردة للإدارة ومكاتب التموين سواء كانت من الوزارة او من إدارة خدمة المواطنين او الشكاوى المقدمة من المواطنين و تم ازاله أسبابها وحلها.

إضافة الى الاشتراك مع مديريه التضامن الاجتماعى فى اللجنة المشكلة لاستلام بطاقات تكافل وكرامة.





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