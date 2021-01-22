ممثلو مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية يتفقد مركز تجميع الألبان بالفيوم

قام وفد برئاسة الدكتور عصام الدين واصف المنسق الوطنى لمشروع الميكنة الزراعية ممثلا عن وزارة الزاراعة ومعهد بحوث الهندسة الزراعية والدكتور جويدو بينيفتو المنسق الدولى للمشروع ممثلا عن معهد سيام بارى الإيطالى، و الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآليه والدكتور هشام فرج وكيل معهد بحوث الهندسه الزراعيه بتفقد اعمال البناء التى تتم فى مركز تجميع الالبان النموذجى الذى يقيمه المشروع فى اطسا بناء على توجيهات وزير الزراعة و منتظر انتهاء اعمال الانشاءات به نهاية فبراير ليكون جاهز للعمل .





جاء ذلك في إطار تنفيذ مشروع"تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة في محافظتى الفيوم والمنيا الممول بقرض ايطالى ميسر من الحكومة الأيطالية بقيمة 10 ملايين يورو بالتعاون مع معهد سيام بارى المسئول عن تقديم المساعدة الفنية والتقنية للمشروع وممثلًا عن الجانب الايطالى في حين يمثل معهد بحوث الهندسة الزراعية وزارة الزراعة المصرية في تنفيذ أعمال المشروع إلى جانب كل من الاتي: قطاع الزراعة الآلية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعى والإدارة المركزية للتعاونيات.









وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاهتمام بـ المنافذ التسويقية لتجميع الألبان والذي يعود بالفائدة علي المنتج وعلى الدولة بوجه عام. تحت إشراف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة لتسهيل تراخيص مراكز تجميع الألبان طبقا لقواعد واشتراطات صحة سلامة الغذاء،

حيث تعد منظومة مراكز تجميع الألبان، من المشروعات القومية التي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشائها ودعمها لتطوير المراكز الموجودة على مستوى الجمهورية عن طريق الاستعانة بالخبرات المتخصصة، وذلك بهدف المساهمة في تكوين منظومة متكاملة تعظم من إنتاج الألبان وتتيح إقامة الصناعات الغذائية ، من ضمن مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة لصغار المزارعين ومتوسطيهم.









قام الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، بجولة تفقدية في قرية سيلا التابعة لمركز الفيوم، لمتابعة الأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث.

وذلك تنفيذا لتعليمات وزيرا الزراعة والري بالإسراع فى معدلات تنفيذ مشروع تحديث طرق الرى والتحول إلى الطرق الحديثة اعتباره مشروع قومى .

حيث أنهما يبذلان مجهودات مستمرة لزيادة الوعي بين المزارعين بأهمية التحول من نظم الري، بالغمر، إلى نظم الري، الحديث، والتوعية بأهمية هذه النظم الحديثة فى ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين.

ونظرا لأهمية المتابعة المستمرة لأعمال المشروع القومى لتأهيل الترع حيث أن لها مردود كبير الذى يحققه هذا المشروع فى مجال تحسين إدارة المياه ، بالإضافة للمردود البيئى والاقتصادى والاجتماعى.

يذكر أنه تعمل وزارتى الزراعة والري على رفع الوعى للمزارعين للحفاظ على نقطة المياه بالترشيد فى استخدام مياه الرى من خلال منظومة رى حديث، والحفاظ عليها من التلوث، والحفاظ على المشروعات القومية وشبكات الرى و الصرف والتعامل معها كما يتم التعامل الملكيات الخاصة، مع تقليل زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وخصوصا الأرز، وكذلك تكثيف حملات التوعية على جميع الأصعدة بين فئات الشعب المختلفة.









