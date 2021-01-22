حامل فى الشهر السادس.. وفاة طالبة امتياز في بنها بـ فيروس كورونا

أعلنت مصادر طبية بمستشفى بنها الجامعية وفاة دينا أحمد فرج طالبة امتياز بكلية التمريض بجامعة بنها متأثرة بفيروس كورونا





ونعى زملاء وأساتذة الفقيدة مؤكدين أنها كانت من أفضل الطالبات ولكن الفيروس لم يكمل فرحتها ولقت ربها وهى حامل فى الشهر السادس.





وقالت الدكتورة إيمان ضياء في منشور عبر صفحتها على الفيس بوك ناعية الفقيدة: من أكتر مرضى كورونا اللي أثرت في كانت لطالبة امتياز كليه تمريض وحامل في الشهر السادس ، حيث دخلت العناية وفضلت شوية على ماسك cpap نهجان جامد مش قادرة تاكل ولا قادرة تتكلم حتى وصلت الحالة يرثى بها وأصعب مشهد وهو وصول الأكسجين 20% وكان يجب وضعها على جهاز التنفس.





وأضافت: في هذه المرحلة بدأت في البكاء ورددت الشهادتين ولكن كان الوقت قد انتهى وتمكن فيروس كورونا من الرئة وفاضت روحها إلى بارئها داعية أن تكون الفقيدة في الجنة وأن يرحمها الله.





في سياق متصل نعت الدكتورة عزيزة السداوي عضو هيئة التدريس بكلية التمريض ببنها، الفقيدة في منشور خاص بها جاء فيه "البقاء والدوام لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، دينا أحمد فرج الله في ذمة الله طالبة امتياز بكلية التمريض، الرجاء الدعاء الخالص لها بالرحمة ".





وأشارت العزاوي إلى أن دينا كانت من الطالبات المتفوقات التي قامت بالتدريس لهن وأذكاهن قائلة أشهد لها أنها كانت على خلق ، ربنا يجعل تعبها شفيعا لها، ربنا يصبرنا.