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زراعة الوادى الجديد: الصوب تعظم إنتاج الخضر والفاكهة وأسعارها قليلة

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:15 ص
الصوب الزراعية
الصوب الزراعية
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة محافظة الوادى الجديد، إن الزراعة التقليدية تكون عرضه لجميع الظروف المناخية، ولكن مع الصوب من الممكن زراعة جميع المحاصيل من خلالها فى موسم احد فقط ولا ترتبط بشتاء أو صيف، كما أنها تمكن من التحكم فى عمليات المكافحة، أى يكون هناك سيطرة أكبر.

وأضاف "المرسي" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن مشروع الصوب الزراعية بالوادى الجديد بدأ مع قدوم المحافظ  بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 100 ألف صوبة، فتم البدء بإنشائها للشباب وتوزيعها وتوفير الأرض بسعر متميز.

وتابع أنه تم الوصول إلى 1000 فدان من الصوب، ومن المتوقع الوصول إلى 5 ألاف فدان خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن إنتاج الصوب إنعكس حينما بدأت المحاصيل الزراعية تتوافر بالأسواق وبأسعار منافسة لسعر التجار.

وأكد أن المحاصيل التى كان مستهدف زراعتها فى الصوب هي الخيار والفلفل الألوان بأنواعه والباذنجان والكانتلوب والفراولة، والملوخية والبامية فى لفترة الحالية، متابعا أن المشروع مفتوح لشباب الوادى الجديد وخارجه.
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