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أخبار العالم

مقتل وإصابة 5 أشخاص في انفجارين منفصلين بالعاصمة الأفغانية

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:22 م
صدى البلد
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ا ش ا
أعلن مسئولون أمنيون في أفغانستان، مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة شخصين أخرين إثر وقوع انفجارين منفصلين بالعاصمة "كابول".

وقال مصدر أمني - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم /الجمعة/ - إن الحادث الأول وقع مساء أمس /الخميس/ إثر انفجار عبوة ناسفة بمحيط منطقة "كوت إي سانجي" الواقعة بالمنطقة الخامسة التابعة للشرطة، وأسفر عن مقتل جنديين اثنين، فيما وقع الانفجار الثاني بالمنطقة السادسة التابعة للشرطة وأسفر عن مقتل مدني وإصابة اثنين أخرين،حيث كان يستهدف سيارة تابعة للشرطة.

وحمل المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان حركة "طالبان" الإرهابية مسئولية ارتكاب الانفجارين.

ولم ترد الحركة الإرهابية على تصريحات عريان حتى الآن.

يذكر أن حركة طالبان الإرهابية عادة ما تشن هجمات تستهدف منشآت تابعة للحكومة والجيش الأفغاني، على الرغم من جولة المفاوضات الحالية مع الحكومة للتوصل لحل سلمي وإنهاء الصراعات بين الجانبين التي دامت لأكثر من 18 عامًا.

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