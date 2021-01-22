نشرة المرأة والصحة.. سعر خرافي لـ فستان ياسمين صبري في عيد ميلادها .. ارتداء الكمامة أكثر من 4 ساعات قد يصيبك بـ كورونا

نشر موقع «صدى البلد» عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة علاج الخطوط تحت العين، فهي جزء طبيعي من عملية الشيخوخة وغير ضارة و تظهر مع التقدم في العمر، حيث يفقد الجلد قدرته على تجديد نفسه.





حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا لها خلال الأحتفال بعيد ميلادها برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.





«طالبة، معلمة، كابتن».. ثلاثة ألقاب حملتها تغريد العطار، صاحبة الـ 20 عامًا، اللقب الأول هي طالبة في كلية الخدمة الإجتماعية في الفرقة الرابعة، واللقب الثاني اكتسبته خلال عملها في محل السمك الخاص بوالدها بعد مروره بأزمة مرضية، جعلتها تضع المسئولية على عاتقها وتقف رفقة شقيقها الأكبر في المحل، أما عن اللقب الثالث وهو لممارستها رياضة الكيك بوكسنج.









كشفت دراسة جديدة عن مشروب سحري للتخلص من السيلوليت. وفقا لخبراء موقع "novosti"، سيعمل هذا المشروب بسرعة وسيساعد على تخفيف ظهور علامات التمدد، ويجب أن تشرب مشروبًا مضادًا للسيلوليت كل صباح ، بدلًا من وجبة الإفطار العادية ، لبضعة أيام.





تعد الجلطة من اخطر الامراض التى تسبب مضاعفات خطيرة على صحة الانسان وحياته لذا يجب علينا معرفة الاسباب التى تؤدى للاصابة بها والابتعاد عنها لتجنب كل هذه المخاطر.





حذر الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من خطورة ارتداء الكمامة التى تستخدم لمرة واحدة أكثر من أربع ساعات، لافتا إلى أن الكمامة تتعرض للتلوث على مدار الساعة من الأمام ، ولمسها يسبب انتشار كورونا، ربما لمرتديها نفسه.































