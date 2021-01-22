عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامي جومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "الفاتورة الإلكتروينة ... خطوة على طريق التحول الرقمي الشامل في مصر".





وتعتبر الدولة المصرية من الدول الرائدة في الوطن العربي في تطبيق منظومة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمية والتي تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، إذ أنها تعتبر أحد أهم محاور المشروع القومي للتحول الرقمي والتي بدأ العمل بها فعليا قبل الموعد النهائي لإلزام الشركات كافة بالفاتورة في تعاملاتها.





وأكدت وزارة المالية أن هناك أكثر من 100 شركة تعمل حاليًا بشكل لحظي بالفواتير الإلكترونية ويتم تلقي كل معاملاتها من مبيعات ومشتريات على المنظومة تطبيقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الخاص بإلزام جميع أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها بعدم التعامل إلا مع الممولين المنضمين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك بداية من 1 يوليو لهذا العام.





وتعد الفاتورة الإلكترونية خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر لعام 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسة لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي وهو ما يسهم في استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية علاوة على تمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.



