ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الفاتورة الإلكتروينة ... خطوة على طريق التحول الرقمي الشامل في مصر

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:29 ص
التحول الرقمى
التحول الرقمى
Advertisements
البهي عمرو
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى،  ويقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامي جومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "الفاتورة الإلكتروينة ... خطوة على طريق التحول الرقمي الشامل في مصر".

وتعتبر الدولة المصرية من الدول الرائدة في الوطن العربي في تطبيق منظومة الإلكترونية كأحد مشروعات التحول الرقمية والتي تحظى بدعم ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، إذ أنها تعتبر أحد أهم محاور المشروع القومي للتحول الرقمي والتي بدأ العمل بها فعليا قبل الموعد النهائي لإلزام الشركات كافة بالفاتورة في تعاملاتها. 

وأكدت وزارة المالية أن هناك أكثر من 100 شركة تعمل حاليًا بشكل لحظي بالفواتير الإلكترونية ويتم تلقي كل معاملاتها من مبيعات ومشتريات على المنظومة تطبيقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الخاص بإلزام جميع أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها بعدم التعامل إلا مع الممولين المنضمين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك بداية من 1 يوليو لهذا العام. 

وتعد الفاتورة الإلكترونية خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر لعام 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسة لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي وهو ما يسهم في استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية علاوة على تمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المالية: بدء العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لأول مرة.. الأحد

لماذا قررت وزارة المالية التحول إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية؟.. وزير المالية يجيب

وزير المالية: انطلاق الفاتورة الإلكترونية لأول مرة في مصر الأحد.. تسهيلات ودعم للشركات للانضمام الإلزامي .. تحويل غير الملتزمين بالمنظومة الجديدة للنيابة

مصلحة الضرائب تكشف تفاصيل الفاتورة الإلكترونية ..فيديو

وزير المالية يعرض على الرئيس السيسي أول فاتورتين إلكترونيتين

وزير المالية: أكثر من ١٠٠ شركة تعمل حاليا بالفواتير الإلكترونية

ترشيحاتنا

أسماك بالمليارات.. تفاصيل أكبر مشروع قومي غذائي في تاريخ مصر شرق بورسعيد

الشمس مصدره الأساسي.. مخاطر ومزايا فيتامين د وأعراضه على الجسم

أرملة الفنان أبو بكر عزت.. وفاة الكاتبة كوثر هيكل

الدوري المصري.. موعد مباراة بيراميدز ضد سموحة والقناة الناقلة

أجمل دعاء يوم الجمعة.. احرص عليه لعلك تصادف ساعة الإجابة

الدولار يتكبد أكبر خسارة أسبوعية بـ 2021.. تفاصيل

Advertisements

الحبس في الحال وغرامة 4000 جنيه.. 3 أشهر جديدة من الطوارئ لمواجهة كورونا

الدولار يتكبد أكبر خسارة أسبوعية بـ 2021.. تفاصيل

دليل الحكومة لـ عودة البناء.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج التراخيص

خبر غير سار لأصحاب هواتف هواوي.. جوجل ستوقف هذه الأجهزة تماما

ونش متعطل واتهامات بالإهمال ..التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة سقطت عليها مخلفات بناء من الطابق الـ11 ببنها

فضيحه أخرى.. هاني حتحوت يفتح النار على تصريحات أحمد مجاهد على إيقاف الشناوي

بعد نقلها للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ شاهيناز

أسماك بالمليارات.. تفاصيل أكبر مشروع قومي غذائي في تاريخ مصر شرق بورسعيد

اليوم.. الأهلي يعرض الفيلم الوثائقي سر التاسعة عبر صفحاته الرسمية

الصحة تكشف موعد بدء تطعيمات كورونا للفرق الطبية.. يتصدر نشرة صباح البلد

أخبار الرياضة.. أحمد مجاهد يكشف سر تخفيض عقوبة الشناوي.. أشرف صبحي يعلن قرب تعديل قانون الرياضة

وزير التعليم: كل المنشور عن الامتحانات والترم الثاني "شائعات"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة شتوية.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

خبير مناعة: ارتداء الكمامة أكثر من 4 ساعات قد يصيبك بـ كورونا

بملابس غير تقليدية.. شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي