مقترح برلماني بإضافة تعهد بعدم ختان الإناث ضمن ورقة تسجيل الطفلة.. نواب: تغليظ العقوبات سيحد من الظاهرة.. ومطالب بحملات توعية للمرأة

بعد تغليظ عقوبة ختان الإناث.. برلمانية : يدل علي قوة متابعة الحكومة لمشكلات المجتمع
برلمانية : ختان الإناث سببه الجهل وغياب الثقافة وأنسب حل التوعية
صحة البرلمان تطالب بتفعيل دور الرائدات الريفيات للتصدي لختان الإناث
أيد نواب البرلمان مقترح النائبة سلوى أبو الوفا والذي يقضي بضرورة تعهد الأب بالالتزام بعدم إجراء عملية التشويه لابنته واعتبار هذا التعهد أساسى ضمن الأوراق المطلوبه لتسجيل ابنته بعد الميلاد فى مكتب الصحة وعند التقديم لكل مرحلة دراسية.
كما طالب النواب بضرورة تنفيذ العقوبة التي تم تغليظها على أرض الواقع بحيث يُصبح من يرتكبها عبره أمام الأخرين، مما يُساهم في أنخفاض المعدلات سنويًا.
وقالت النائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن حوادث الوفاة إثر إجراء عمليات ختان الإناث في تزايد مستمر مما دفع الحكومة بالتحرك العاجل بإيجاد حل لهذه القضية التي نعاني من إنتشارها من قديم الأزل، إلا وهو تغليظ عقوبات القائمين علي هذا الفعل سواء كان ذلك موجها للطبيب أو من قبل الأهالي.
وطالبت "عبد الحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة تبني وسائل الإعلام تناول هذه القضية والحديث عن مخاطرها مخاطبة الجمهور العام بكافة فئاته، فضلا عن إطلاق حملات طرق الأبواب من جانب المجلس القومي للمرأة مخصصة للزوجات وذلك من خلال تغيير المعتقد الخاطئ لديهم بأن الختان أمر مفيد وهام للفتيات.
وأوضحت عضو مجلس النواب، إن أقتراح إمضاء ولي الأمر علي تعهد بعدم ختان مولودته في حالة قيامه بتسجيل شهادة الميلاد و إلحاقها بالمدرسة أمر مرفوض ولا يحمل أي نوع من الجدوي معقبة " لو اتعمل للبنت ختان وبعدها راح سجل شهادتها هو حد عرف ولا شاف اللي حصل " فالتوعية والإرشاد أساس التحكم في زمام الأمور ويتبعها التشريع الصارم.
وأشارت النائبة، إلي إلي ضرورة تفعيل دور الرائدات الريفية في مناطق الريف ولا سيما الصعيد، فهناك ثقافة سائدة في القري الصعيدية بختان الفتاة مرتان الأولي عند الولادة والثانية قبل وجيزة من زواجها دون إدراكهم كم المخاطر الناجمة عن ذلك وأبرزها الإصابة بالعقم وحدوث إلتهابات ونزيف يؤدي إلي الوفاة في كثير من الأحيان.
وتابعت النائبة، الدين والطب يرفض رفضا باتا إجراء هذا النوع من العمليات للإناث والمعترف بها هو للصبية فحسب، لذا اتعجب من نوعية الأطباء الذين بجرونها والجدير بالذكر أن هذه العادة يرجع أصلها من الدول الايفرقية.
بدورها شددت البرلمانية هانم أبو الوفا ، بضرورة تعهد الأب بالالتزام بعدم إجراء عملية التشويه ( الختان)لإبنته واعتبار هذا التعهد أساسى ضمن الأوراق المطلوبه لتسجيل ابنته بعد الميلاد فى مكتب الصحة وعند التقديم لكل مرحلة دراسية، مُطالبة بتنفيذ العقوبة التي تم تغليظها على أرض الواقع بحيث يُصبح من يرتكبها عبره أمام الأخرين، مما يُساهم في أنخفاض المعدلات سنويًا
وأيدت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قرار مجلس الوزراء بشأن تغليظ عقوبات ختان الإناث حيث تأتي العقوبة علي درجة عالية من الحزم والشدة للحد من الإنتهاكات التي تقام بحق الفتاة في الأونة الأخيرة وذلك نتيجة الجهل والتصديق بمعتقدات إجتماعية خاطئة.
وأعترضت " الهواري" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، بشأن مقترح برلماني يأمر المواطنين ( الأزواج) بتوقيع تعهد ينص بعدم قدومه علي ختان أبنته ويرفق ضمن الأوراق اللازمة لإستخراج شهادة الميلاد وأيضا في كل مرحلة دراسية معقبة " وأفترضنا النس ملتزمتش وده الأكيد هيتم برضو الرجوع في الأصل للعقوبة ومحاكمتهم".
وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن مجلس النواب والحكومة يعملان علي قدم وساق في رصد ومعالجة القضايا والمشكلات العالقة التي تمثل خطرا علي المواطنين بشكل عام، فضلا عن الظواهر التي تمس فئات كبري ولها مردود سلبي تحديدا علي الجانب الصحي .
كما قالت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، إن ظاهرة ختان الإناث في مصر يرجع سببها إلي غياب الثقافة والجهل والسير علي الموروثات الإجتماعية غير السليمة التي تم إنتهاجها دون اللجوء إلي أي أراء طبية علمية توضح العواقب الجسيمة الواقعة علي الفتاة سواء كانت صحية أو نفسية.
أضافت " السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تغليظ عقوبة الختان قرار صائب و أنسب الحلول التي يمكن وضعها للتصدي لهذا السلوك الذي ليس له المرفوض دينيا و إجتماعيا وإنسانيا، مشيدة بدعم الحكومة للمرأة والفتيات في ومناصرتهن في أهم القضايا والمشكلات اللاتي يواجهونها بالفترة الراهنة.
ولفتت النائبة، إلي أن المقترح الخاص بشأن إيجاد ورقة تعهد من قبل الوالدين تحظر الختان لفتياتهم أمر غير مقبول وغير منطقي أن تلزم المواطنين بذلك، قائلة " احنا مش بنسرق مثلا عشان يمضوا علي تعهد" فالقانون لا تتضمن مواده هذا الشأن .
وتابعت النائبة، أن التوعية تلعب دور كبيرا جدا وتمتلك التأثير الفعال الذي يسهم في تشكيل عقول ناضجة متحضرة تتواكب مع ملامح العصر الحديث وتلقي خلفها موروثات الماضي، لذا أناشد بحملات إرشادية لهذه القضية وتحديدا بالمناطق الريفية.
فيما ثمنت النائبة سلوى أبو الوفا، عضو مجلس النواب، التعديلات الجديدة الصادرة من قبل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تغليظ العقوبة لحيال جرائم ختان الإناث، ويأتي ذلك لمشروع القانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ )، مٌشيرة إلى أن تغليظ العقوبة يُعتبر حق مُكتسب للمرأة المصرية.
وقالت أبو الوفا، خلال البيان الصادر لها، إن المجتمع المصري لازال يُعاني من جرائم ختان الإناث على مستوى الجمهورية منذ قديم الازل، ولكن حان الوقت الأن لوقف هذه الجرائم وإستعادة حقوق المرأة التي كانت مُهدورة ومُهمشة منذ العصور السابقة، لافتة إلى أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حكم البلاد وهو يحرص دائمًا على إستعادة حقوقها وتمكينها في مختلف المجالات.
ووافق مجلس الوزراء، أول أمس، الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).
ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".
كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".