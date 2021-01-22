مقترح برلماني بإضافة تعهد بعدم ختان الإناث ضمن ورقة تسجيل الطفلة.. نواب: تغليظ العقوبات سيحد من الظاهرة.. ومطالب بحملات توعية للمرأة

‎بعد تغليظ عقوبة ختان الإناث.. برلمانية : يدل علي قوة متابعة الحكومة لمشكلات المجتمع

‎برلمانية : ختان الإناث سببه الجهل وغياب الثقافة وأنسب حل التوعية

‎صحة البرلمان تطالب بتفعيل دور الرائدات الريفيات للتصدي لختان الإناث









أيد نواب البرلمان مقترح النائبة سلوى أبو الوفا والذي يقضي بضرورة تعهد الأب بالالتزام بعدم إجراء عملية التشويه لابنته واعتبار هذا التعهد أساسى ضمن الأوراق المطلوبه لتسجيل ابنته بعد الميلاد فى مكتب الصحة وعند التقديم لكل مرحلة دراسية.

كما طالب النواب بضرورة تنفيذ العقوبة التي تم تغليظها على أرض الواقع بحيث يُصبح من يرتكبها عبره أمام الأخرين، مما يُساهم في أنخفاض المعدلات سنويًا.





‎وقالت النائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن حوادث الوفاة إثر إجراء عمليات ختان الإناث في تزايد مستمر مما دفع الحكومة بالتحرك العاجل بإيجاد حل لهذه القضية التي نعاني من إنتشارها من قديم الأزل، إلا وهو تغليظ عقوبات القائمين علي هذا الفعل سواء كان ذلك موجها للطبيب أو من قبل الأهالي.





‎وطالبت "عبد الحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة تبني وسائل الإعلام تناول هذه القضية والحديث عن مخاطرها مخاطبة الجمهور العام بكافة فئاته، فضلا عن إطلاق حملات طرق الأبواب من جانب المجلس القومي للمرأة مخصصة للزوجات وذلك من خلال تغيير المعتقد الخاطئ لديهم بأن الختان أمر مفيد وهام للفتيات.





‎وأوضحت عضو مجلس النواب، إن أقتراح إمضاء ولي الأمر علي تعهد بعدم ختان مولودته في حالة قيامه بتسجيل شهادة الميلاد و إلحاقها بالمدرسة أمر مرفوض ولا يحمل أي نوع من الجدوي معقبة " لو اتعمل للبنت ختان وبعدها راح سجل شهادتها هو حد عرف ولا شاف اللي حصل " فالتوعية والإرشاد أساس التحكم في زمام الأمور ويتبعها التشريع الصارم.





‎وأشارت النائبة، إلي إلي ضرورة تفعيل دور الرائدات الريفية في مناطق الريف ولا سيما الصعيد، فهناك ثقافة سائدة في القري الصعيدية بختان الفتاة مرتان الأولي عند الولادة والثانية قبل وجيزة من زواجها دون إدراكهم كم المخاطر الناجمة عن ذلك وأبرزها الإصابة بالعقم وحدوث إلتهابات ونزيف يؤدي إلي الوفاة في كثير من الأحيان.





‎وتابعت النائبة، الدين والطب يرفض رفضا باتا إجراء هذا النوع من العمليات للإناث والمعترف بها هو للصبية فحسب، لذا اتعجب من نوعية الأطباء الذين بجرونها والجدير بالذكر أن هذه العادة يرجع أصلها من الدول الايفرقية.





‎بدورها شددت البرلمانية هانم أبو الوفا ، بضرورة تعهد الأب بالالتزام بعدم إجراء عملية التشويه ( الختان)لإبنته واعتبار هذا التعهد أساسى ضمن الأوراق المطلوبه لتسجيل ابنته بعد الميلاد فى مكتب الصحة وعند التقديم لكل مرحلة دراسية، مُطالبة بتنفيذ العقوبة التي تم تغليظها على أرض الواقع بحيث يُصبح من يرتكبها عبره أمام الأخرين، مما يُساهم في أنخفاض المعدلات سنويًا





‎وأيدت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قرار مجلس الوزراء بشأن تغليظ عقوبات ختان الإناث حيث تأتي العقوبة علي درجة عالية من الحزم والشدة للحد من الإنتهاكات التي تقام بحق الفتاة في الأونة الأخيرة وذلك نتيجة الجهل والتصديق بمعتقدات إجتماعية خاطئة.





‎وأعترضت " الهواري" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، بشأن مقترح برلماني يأمر المواطنين ( الأزواج) بتوقيع تعهد ينص بعدم قدومه علي ختان أبنته ويرفق ضمن الأوراق اللازمة لإستخراج شهادة الميلاد وأيضا في كل مرحلة دراسية معقبة " وأفترضنا النس ملتزمتش وده الأكيد هيتم برضو الرجوع في الأصل للعقوبة ومحاكمتهم".





‎وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن مجلس النواب والحكومة يعملان علي قدم وساق في رصد ومعالجة القضايا والمشكلات العالقة التي تمثل خطرا علي المواطنين بشكل عام، فضلا عن الظواهر التي تمس فئات كبري ولها مردود سلبي تحديدا علي الجانب الصحي .





‎كما قالت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، إن ظاهرة ختان الإناث في مصر يرجع سببها إلي غياب الثقافة والجهل والسير علي الموروثات الإجتماعية غير السليمة التي تم إنتهاجها دون اللجوء إلي أي أراء طبية علمية توضح العواقب الجسيمة الواقعة علي الفتاة سواء كانت صحية أو نفسية.





‎أضافت " السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تغليظ عقوبة الختان قرار صائب و أنسب الحلول التي يمكن وضعها للتصدي لهذا السلوك الذي ليس له المرفوض دينيا و إجتماعيا وإنسانيا، مشيدة بدعم الحكومة للمرأة والفتيات في ومناصرتهن في أهم القضايا والمشكلات اللاتي يواجهونها بالفترة الراهنة.





‎ولفتت النائبة، إلي أن المقترح الخاص بشأن إيجاد ورقة تعهد من قبل الوالدين تحظر الختان لفتياتهم أمر غير مقبول وغير منطقي أن تلزم المواطنين بذلك، قائلة " احنا مش بنسرق مثلا عشان يمضوا علي تعهد" فالقانون لا تتضمن مواده هذا الشأن .





‎وتابعت النائبة، أن التوعية تلعب دور كبيرا جدا وتمتلك التأثير الفعال الذي يسهم في تشكيل عقول ناضجة متحضرة تتواكب مع ملامح العصر الحديث وتلقي خلفها موروثات الماضي، لذا أناشد بحملات إرشادية لهذه القضية وتحديدا بالمناطق الريفية.





‎فيما ثمنت النائبة سلوى أبو الوفا، عضو مجلس النواب، التعديلات الجديدة الصادرة من قبل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تغليظ العقوبة لحيال جرائم ختان الإناث، ويأتي ذلك لمشروع القانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ )، مٌشيرة إلى أن تغليظ العقوبة يُعتبر حق مُكتسب للمرأة المصرية.





‎وقالت أبو الوفا، خلال البيان الصادر لها، إن المجتمع المصري لازال يُعاني من جرائم ختان الإناث على مستوى الجمهورية منذ قديم الازل، ولكن حان الوقت الأن لوقف هذه الجرائم وإستعادة حقوق المرأة التي كانت مُهدورة ومُهمشة منذ العصور السابقة، لافتة إلى أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حكم البلاد وهو يحرص دائمًا على إستعادة حقوقها وتمكينها في مختلف المجالات.





‎ووافق مجلس الوزراء، أول أمس، الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).

‎ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

‎كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

‎ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.