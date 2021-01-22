علي جمعة: دار الإفتاء تلقت 3300 سؤال عن الطلاق لم يقع منها إلا ثلاثة فقط

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن دار الإفتاء المصرية، احصت أسئلة الطلاق التي وردت إليها وكان عددها 3300 سؤال، وأفتت دار الإفتاء بوقوع 3 منهم فقط والباقي لا يقع لعدم توافر فيه الشروط الشرعية.





وأضاف جمعة، في لقاء تليفزيوني، أن هناك فرق بين وقوع الطلاق وإثبات الطلاق، فوقوع الطلاق يكون بلفظ الطلاق ويكون قاصدا وقوع الطلاق، والأصل فيه القصد وليس النية.





وذكر أن ألفاظ الزواج والطلاق في الأفلام لا يعقد بها الزواج ولا يقع الطلاق بها، فلو قال لها في الفيلم أنتي طالق، فهذا من قبيل الحكاية، فهنا الطلاق ليس له قصد فلا يعتبر وقوع الطلاق.





وأكد أن الإفتاء بوقوع الطلاق الشفوي هو إنشاء للمشكلة واستحداث مشاكل جديدة في الأسر المصرية.





وأوضح، أنه لو تم إجبار الزوج على توثيق الطلاق الشفوي، والذهاب للمأذون فهذا لن يقلل نسبة الطلاق، وإنما سيزيدها.