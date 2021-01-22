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مسئولة بمجمع بنبان للطاقة الشمسية: المرأة الصعيدية قادرة على العمل في المشروع

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:07 ص
الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية
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البهي عمرو
قالت آلاء جميل مسؤولة بقسم الصحة والسلامة المهنية في مجمع بنبان للطاقة الشمسية  إنه لا يوجد أي فرق في الخبرات على مستوى الرجال والنساء بهذا المشروع، وبخاصة أن المرأة الصعيدية صارت تتمتع بالقدرة على العمل في هذا المشروع وأن تكون موجودة مع عدد كبيري من الذكور. 

وأضافت "جميل" خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي: " كل موقع من مواقع المشروع يتضمن طاقم كامل لقسم الصحة والسلامة المهنية للإشراف على صحة العاملين لمواجهة أي شيء يسبب لهم أي مشكلة صحية أو اجتماعية لهم حفاظا على إنتاجية المشروع".

وفي وقت سابق أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، أن مجمع بنبان للطاقة الشمسية، حصل على جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى عن فئة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية عربيًا، تقديرًا للجهود التي تبذلها وزارة الكهرباء في تشجيع استخدام الطاقة المتجددة، إذ أشار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في كلمته خلال تسلمه دروع وشهادات الفوز بالجائزة، على أن مصر تتمتع بثراء كبير على مستوى مصادر الطاقة المتجددة والتي تتضمن الرياح والطاقة الشمسية والكهرباء.

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