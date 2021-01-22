ونش متعطل واتهامات بالإهمال ..التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة سقطت عليها مخلفات بناء من الطابق الـ11 ببنها

سادت حالة من الحزن على منطقة شارع المستشارين بمنطقة الفلل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية عقب حادث مصرع روان محمد عامر 18 عاما سقط عليها مخلفات بناء من الطابق الـ11 فلقيت مصرعها فى الحال.









وكشفت أسرة الفتاة تفاصيل الواقعة مؤكدين أن نجلتهم راحت ضحية سقوط مخلفات بناء عليها من أعلى ونش أثناء نقلها من الطابق الحادي عشر.





وأضافوا أنهم سمعوا المسئول عن الونش يؤكد أنه به عطل وسيتسبب في كارثة كان نتيجتها مصرع الفقيدة التي كانت في مقتبل حياتها وتخطو أولى خطواتها في الجامعة بالفرقة الأولى بإحدى الكليات.





واتهم والد المجني عليها المسئولين بالإهمال وعدم الرقابة على وقف البناء وفق قرارات الدولة ما تسبب في الحادث مشيرا إلى أن ابنته ماتت بسبب الإهمال واستخدام ونش معطل في أعمال بناء مخالف بمنطقة الفلل في وقت غير مسموح له بالبناء مضيفا أنه شاهد ابنته ملفوفة بملاية وغرقانة فى دمائها في سيارة أمام باب مستشفى بنها الجامعي فقولت هي ماتت خلاص.





كما اتهم والد المجني عليها مالك البرج وصاحب الشقة الذي نقل ابنته للمستشفى وتركها على الباب واختفى مشيرا إلى أنه عندما ذهب إلى مركز الشرطة اتهمهما في محضر رسمي بالإهمال لأن الونش كان به عيوب مع العلم أن والدتها قبل الحادثة بنصف ساعة تحدثت معهم لإيقاف الونش لأنه كان به عيوب ولم يسمعوا لها وأكملوا العمل، ما أدى إلى وفاة ابنته عروس الجنة.





من جانبها قالت والدة الضحية إنها فقدت قلبها وحياتها مع فقدان ابنتها الكبرى التي رزقت بها بعد 8 سنوات زواج مشيرة إلى أنه قبيل الحادث نزلت روان لشراء بعض الاحتياجات لها حيث سبقت شقيقتها التي نزلت وراءها لتعود الشقيقة تصرخ لما أصاب الفقيدة حيث سقط عليها مخلفات البناء التي كانت تنقل بونش للدور الحادي عشر في البرج المجاور لمنزلهم في الفلل ببنها.





وأضافت الأم أنها قبيل الحادث كانت قد تحدثت مع أحد القائمين على عملية نقل المخلفات بالونش بسبب أن الرتش والتكسير المنقول والأحجار التي كانت ترفع بالونش تسببت في تلف الغسيل الخاص بها وخلال هذه المحادثة سمعت أحد العاملين يؤكد أن هناك عطلا في الونش وقد حدث وراحت بنتي الضحية





وتابعت قائلة :"ضيعولي حياتي وحرموني من بنتي معدومي الضمير " ، مطالبة بحق ابنتها من المخالفين وخاصة صاحب البرج والشقة والذين خالفوا قرار وقف البناء والمعمار.





وقالت شقيقة روان إن شقيقتها هي توأمها ولا تملك من الدنيا سواها مضيفة أنها كانت ذاهبة بصحبة شقيقتها المتوفاة ولكنها سبقتها بدقيقة واحدة لتموت وتتركها وحيدة في الدنيا وكأنها كانت تشعر أنها سوف تموت قائلة: "شفتها غارقة في دمائها".





كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من الرائد أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز شرطة بنها، من مستشفى بنها الجامعي بوصول الطالبة "روان محمد عامر" 18 عاما جثة هامدة إثر إصابتها بنزيف في المخ وكسر بقاع الجمجمة أودى بحياتها.





وعلى الفور تم إخطار اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية والعقيد عمرو الجزار، مفتش مباحث بنها، وتبين أن الطالبة وقع على رأسها مواد تكسير وبناء، كان يحملها ونش مثبت في الطابق الـ11 بأحد الأبراج المجاورة للمنزل محل إقامتها بمنطقة الفلل في مدينة بنها وأثناء خروجها من مسكنها الموازي للعقار سقطت عليها مواد البناء التي أودت بحياتها.





وحُرر عن ذلك المحضر رقم 475 لسنة 2021 إداري مركز بنها للعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.