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محافظات

كمامة تشعل أزمة بين محامين وقيادات تنفيذية بسمنود.. صور

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:36 ص
صدى البلد
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احمد علي
قرر رئيس نيابة سمنود بمحافظة الغربية اليوم صرف محمد متولي أبوسليم رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود و2 موظفين و7 محامين وسيده من سرايا النيابة علي ذمة التحريات عقب مشاده كلامية بين الطرفين علي خلفيه عدم ارتداء الكمامات الطبيه وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس "كورونا" .

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار عماد سالم وكيل مكتب النائب العام بالضرورة   فتح باب التحقيق في الواقعة المشار إليها وإتخاذ الإجراءات القانونية في الحادث .

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد العيدروسي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من المحاسب محمد متولي أبوسليم رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود يفيد بعدم التزام 7 محامين وسيدة بارتداء كمامات الطبية للوقاية من كورونا وتطاولهم علي  قرارات الحكومة بتحرير  وتطبيق غرامة 50 جنيه لكل فرد .

 كما اصطحبت القيادات الشرطية اصطحاب الطرفين إلي ديوان مركز شرطة سمنود لسماع أقوالهما.

وكان الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية وجه  مساعديه بمجلس مدينة سمنود وكافة مراكز المحافظة بالضرورة الإلتزام بالإجراءات القانونية وتطبيق معايير الضبطية القضائية للمخالفين وتوقيع الغرامات لمن لا يرتدي الكمامات اثناء تواجده بالأماكن العامة ومنع أي تجمعات بالأسواق والطرق العامة حفاظا علي أرواح المواطنين  

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي قررت صرف الطرفين علي ذمة التحريات وإلزام  الجميع بارتداء الكمامات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهه كوفيد 19 .
كمامة تشعل أزمة بين محامين وقيادات تنفيذية بسمنود.. صور
كمامة تشعل أزمة بين محامين وقيادات تنفيذية بسمنود.. صور
كمامة تشعل أزمة بين محامين وقيادات تنفيذية بسمنود.. صور
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