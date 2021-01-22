الزراعة: تطوير مراكز تجميع الألبان لتوفير منتج آمن للمواطنين

قال الدكتور عبد الرشيد غانم، منسق مكون الالبان بوزارة الزراعة، إن مراكز تجميع الألبان كانت تتم بصورة عشوائية ولا يوجد نظام ولا قواعد بها، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بمبادرة لتطوير مراكز تجميع الألبان وكان الهدف الأساسي هو توفير منتج أمن وصحى للمستهلك.





وأضاف "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولى"، أن تطوير مراكز تجميع الألبان يأخذ الكثير من المجهود والتكلفة المالية الكبيرة، موضحا أن التطوير سيلغي العشوائية حتى فى المعدات .





وتابع أن صاحب المركز كان يهمه وضع اللبن فى أى إناء سواء صالح أو مفيد للمستهلك أو مضر، لافتا إلى أن الذى كان يتم قبل التطوير هو نقل الألبان فى أوانى من البلاستيك، والذى يعتبر مضر على الصحة العامة، بالإضافة إلى أن التخزين لم يكن به أى إشتراطات، حيث أنه تم بدء التطوير بالمزرعة قبل النقل.





وأكد أن هناك فريق متعدد المهام للإدارة على مراكز الألبان ومنهم الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتى تتمثل فى مديريات الطب البيطرى فى المحافظات والذهاب للمزارع الموردة لمركز التجميع وسحب عينات من الحيوانات المنتجة للبن وفحصها لضمان خلوها من أى أمراض تنتقل من خلال اللبن إلى المستهلك، حيث انها تعتبر اول خطوة لضمان سلامة المنتج.