العيد القومى لـ البحر الأحمر.. رئيس طاقة النواب: المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة

أرسل المهندس حسام صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن محافظة البحر الاحمر ببرقية تهنئة إلى اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بمناسبة العيد القومى للمحافظة، الذى يوافق ذكرى انتصارات معركة شدوان 22 يناير 1970.

وجاء نص البرقية " يطيب لى أن أبعث إليكم وإلى أهالى وأبناء محافظة البحر الأحمر، أخلص التهانى وأطيب الأمنيات بمناسبة العيد القومى للمحافظة، وإنى إذ أنتهز هذه المناسبة أرجو لكم ولأبناء المحافظة دوام التوفيق والسداد لما فيه خير وازدهار لمصرنا الغالية".

وفى ذات السياق أكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة أن ما تشهده محافظة البحر الاحمر من أعمال تطوير فى البنية التحتية والصحة والتعليم ومشروعات خدمية رغم الظروف والتحديات التى نواجهها بسبب تداعيات فيروس كورونا هو انجاز يقدر وجهد واضح.

وأضاف عوض الله أن طريقة العمل التى يسير بها اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر تعتمد على رؤية واضحة وأولويات فى العمل شعر بها أهالى البحر الاحمر خلال فترة وجيزه وهى 14 شهر منذ تولية قيادة المحافظة اعتمدت على ملفات هامه وحساسة وتلمس الشارع وهى ملف الصحة فأولى مستشفى الغردقة العام اهتمام بتوفير اعتماد مالى قدره 30 مليون جنيه لتطويرها والقوافل الطبية المتكرره التى تشمل تخصصات غير متوفره وكذلك دوره الكبير فى الحصول على موافقة بأنشاء أول جامعة مستقلة بالبحر الاحمر أيضا منظومة الصرف الصحى التى تجاوزت تكلفتها مليار جنيه وجاري العمل بها بجانب ملفات أخرى كثيره.





وتابع رئيس لجنة الطاقة أن محافظة البحر الاحمر تسير بخطوات ثابتة وثمار العمل الواضح بها ويظهر بوضوح مثمنا دعم الدولة لكل جهود الاصلاح والتطوير مؤكدا إن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشهد طفرة غير مسبوقة في ملفات عده ابرزها ملف الصحة والتعليم والاسكان والاستثمار بجانب المشروعات القومية الضخمة.